Il dibattito della giuria. Testa a testa fino alla fine con Gabanelli e Ravizza

È la terza votazione a sancire il verdetto. La pausa caffè, tra gli affreschi di Achille Funi che impreziosiscono palazzo Roverella, è stata provvidenziale. L’ha spuntata – con due voti oltre al quorum – Marzio Mian, col suo Volga Blues. La discussione è stata lunga e approfondita. Giuria tecnica – presieduta da Alberto Faustini e composta anche dalla direttrice di Qn-il Resto del Carlino, Agnese Pini – e giuria popolare, dopo l’espressione di preferenze abbastanza eterogee, hanno dovuto prendere una decisione. Il punto di caduta è stato complesso. Il testa a testa è stato subito evidente. Da una parte Mian, dall’altra Gabanelli e Ravizza. D’altra parte era comprensibile: il tema della sanità è sempre molto sentito. Carne viva, vita vissuta. Molti, comunque, anche gli apprezzamenti espressi sia pubblicamente che con le votazioni dai giurati per gli altri due libri in gara. A fronte di ottanta libri in gara, "sceglierne quattro, è stato davvero difficile – dicono i giurati tecnici – e quindi li possiamo ritenere a buon diritto tutti vincitori". Durante il dibattito, emergono alcune proposte in particolare da parte del pubblico. "Prima di esprimere una preferenza – dice una giurata popolare – ci piacerebbe poterci confrontare con gli autori. Sarebbe un arricchimento ulteriore, che fra l’altro potrebbe orientarci meglio nella scelta del vincitore". Il vicedirettore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione nel suo intervento – dopo un passaggio a volo d’angelo su tutte le opere finaliste – propone invece una nomenclatura diversa: "Dall’anno prossimo possiamo pensare di chiamarla giuria democratica. Perché, in fondo, è quella che vince anche in questo contesto". Lui è tra i più fervidi sostenitori di Gabanelli. Soprattutto perché "spesso noi giornalisti veniamo accusati di non essere più capaci di condurre inchieste come si faceva una volta. Il libro di Ravizza e Gabanelli è invece la dimostrazione del contrario". Quella di quest’anno è senz’altro un’edizione di conferma, ma anche di passaggi. Il testimone della presidenza della fondazione Premio Estense passa da Gian Luigi Zaina ad Andrea Pizzardi. Il grande ritorno in giuria è invece quello dell’ex direttore del Carlino, Giancarlo Mazzuca. "Ho lasciato la giuria nel 2015 – scandisce – e ora torno, dopo 10 anni, con un premio ancor più prestigioso".

f. d. b.