Il dibattito sui locali si infiamma Bar Condor chiuso, parlano i titolari: "Da soli non possiamo più farcela"

di Federico Di Bisceglie

FERRARA

Questa volta carta e penna non le hanno utilizzate per compilare una domanda. La famiglia Wen, titolare del bar Condor, ha invece deciso di scrivere direttamente al sindaco Alan Fabbri. La missiva, si legge in premessa, ha l’obiettivo di chiedere "un appuntamento, o quantomeno la possibilità di aprire un canale di comunicazione diretto". Il bar, nell’ultima settimana, è stato coinvolto in due episodi di "disordine" a seguito dei quali la questura ne ha ordinato la chiusura temporanea (5 giorni). Non solo. Il Comune, per bocca del vicesindaco Nicola Lodi, ha dichiarato che a breve assumerà provvedimenti restrittivi per limitare l’orario di attività. Rispetto a come però sono stati raccontati i fatti in questi giorni, la famiglia Wen ha un’altra versione. "La nostra attività – scrivono – è stata colpita da un provvedimento del questore che ne ordina la chiusura per cinque giorni, in seguito a due risse che si sono purtroppo concluse in mezzo ai nostri tavoli. Episodi che tuttavia non avevano avuto origine nel nostro bar, ma lungo via san Romano". Giovedì scorso, spiegano, "un ragazzo inseguito da altri quattro ha fatto irruzione all’interno del nostro locale, andando a nascondersi dietro al bancone per non essere picchiato. Nei minuti successivi la situazione si è fatta molto difficile: nostra figlia e il nostro barista, che lavoravano al bancone, sono stati intimoriti, insultati e minacciati. Una vetrina è stata danneggiata, diversi clienti si sono comprensibilmente spaventati".

Per portare ordine e calma "abbiamo subito contattato le forze dell’ordine". Una realtà "ben diversa da come è stata ricostruita". Ma il punto è un altro. E riguarda la situazione della sicurezza in centro storico e in particolare nelle vie Carlo Mayr e San Romano. "Da almeno un paio di anni – scrivono i titolari dell’attività – i fenomeni di degrado e microcriminalità in alcune aree del centro sono in aumento e la colpa non è, e non può essere fatta pesare, sui gestori delle attività economiche. Il nostro bar, così come molti altri, contatta puntualmente le forze dell’ordine di fronte a ogni caso di tensione, ma purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi ci viene detto che finché non si verificano dei veri e propri reati il loro intervento è impossibile".

"Chi gestisce un’attività – proseguono – deve essere allo stesso tempo gentile ma deciso, cercare di stemperare e prevenire ogni problema, e chiamare polizia e carabinieri quando è necessario. Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte e abbiamo sempre fatto tutto il possibile per sostenere le istituzioni, ed è per questo che essere colpiti in questi giorni da un provvedimento, da parte di Questura e Comune, oggi ci ha molto amareggiati". Negli ultimi anni, proseguono gli Wen, "in centro si sono sviluppate alcune dinamiche di degrado che non devono passare inosservate, e in particolare tra via San Romano e Carlo Mayr. I titolari e i dipendenti di attività come la nostra non possono riuscire a fronteggiare questi problemi da soli, hanno bisogno dell’aiuto delle istituzioni: vorremmo sentire più vicina". Ed ecco la ragione della lettera. "Siamo convinti – scrivono in chiusura con un’esortazione diretta a Fabbri – che ascoltando direttamente la testimonianza di chi ha subito certi episodi, anche lei si renderà conto che è possibile una collaborazione più diretta ed efficace con le attività economiche per favorire l’ordine pubblico. Ma non lasciateci soli". Adesso, parola al primo cittadino.