Il dibattito sui soccorsi del 118. Interventi a basso rischio, l’allarme: "Troppi decessi, 38 in un anno"

Nel 2024 a Ferrara si sono registrati 38 decessi durante interventi del 118 classificati come a ‘basso rischio’, ovvero missioni con codici bianco, verde o giallo che non avrebbero dovuto preludere a un esito fatale. È questa l’istantanea che emerge dai dati forniti dalla direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione, che delineano per il territorio estense un quadro di stabilità, ma non di miglioramento, rispetto al 2023, quando i casi erano stati tre in meno (35). Nel dettaglio, lo scorso anno le chiamate concluse con decesso sono state quattro in codice verde – due delle quali relative a pazienti già in condizioni terminali – e 34 in codice giallo, quindi situazioni di media criticità ma con potenziale evoluzione clinica. Nessun caso è stato classificato come codice bianco. La gran parte dei decessi è legata a scenari evolutivi improvvisi, non prevedibili in fase di valutazione iniziale. Allargando lo sguardo all’intero territorio emiliano-romagnolo, il fenomeno si conferma esteso: nel 2024 si contano 572 casi di chiamate a basso rischio con esito mortale, un dato che, pur in lieve calo rispetto al 2022, rappresenta ancora un elemento di forte criticità per il sistema di emergenza-urgenza.

Il confronto con le altre province mostra che Ferrara si colloca in una fascia intermedia. Bologna guida la graduatoria con 109 casi (di cui 89 in codice giallo), seguita da Parma (83), Modena (58) e Ravenna (62). Dati più contenuti emergono invece da Piacenza (51), Reggio Emilia (57), Forlì-Cesena (55) e Rimini (59). Se nel ferrarese la situazione appare sostanzialmente stabile, altrove si registrano segni di miglioramento: Forlì-Cesena, ad esempio, ha visto calare di venti unità i casi mortali rispetto al 2023. "Il numero degli esiti mortali sottostimati è ancora troppo alto", ha commentato il consigliere regionale Pietro Vignali (capogruppo di Forza Italia), che ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere chiarimenti sull’organizzazione dei soccorsi. "Anche se si è registrato un lieve miglioramento negli ultimi anni – ha spiegato – è evidente che serva uno sforzo ulteriore, replicando le buone pratiche di quei territori dove i numeri sono in calo". Secondo Vignali, i problemi non riguardano solo la classificazione dei codici, ma anche le condizioni operative degli equipaggi del 118: "Mancano navigatori – dice – certificati a bordo dei mezzi di soccorso, e gli operatori sono costretti a usare applicazioni da smartphone con tutti i limiti del caso. È inaccettabile che debbano assumersi da soli la responsabilità di trovare i luoghi d’intervento senza un adeguato supporto tecnologico".

Il consigliere azzurro, pur riconoscendo la professionalità degli operatori sanitari, non risparmia critiche alla giunta guidata da Stefano Bonaccini e, oggi, dal presidente Michele De Pascale: "La sanità emiliano-romagnola non è più il modello che molti continuano a celebrare. Servono riorganizzazione, innovazione e strumenti adeguati, non nuovi balzelli ai cittadini o tagli ai servizi. I dati, anche relativi a Ferrara – conclude Vignali – sono il segnale di un sistema che tiene solo grazie all’impegno degli operatori, ma che rischia di crollare se non si interviene con decisione".

