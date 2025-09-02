Il dibattito sulla mobilità: "Auto in centro? Follia. Bisogna pedonalizzare"

Accessibilità del centro storico alle automobili: un dilemma per alcuni, una certezza per altri, una sciocchezza madornale per la maggior parte di noi. E intendo associazioni ambientaliste tra cui Fiab, amministratori pubblici di piccole e grandi città, che su questi temi stanno lavorando e mettendoci la faccia. Nessuna polemica con il professor Gabriele Tagliaventi, solamente la necessità da parte di Fiab di ribadire il totale disaccordo con la tesi del professore. Classifico questo argomento come ‘agostano’, tipo quello del ‘caro parcheggi’ di qualche settimana fa. In quell’occasione citavo i dati Aci-Istat sul numero di collisioni, la cui percentuale più alta è in ambito urbano (73%) e dove Ferrara è la prima città dell’Emilia-Romagna per incidentalità urbana. La realtà delle nostre città, Ferrara compresa, è di luoghi sempre più invivibili per le persone, a cominciare dai nostri figli e nipoti, luoghi di conflitto, ricchi solo di ingorghi paralizzanti e di scarichi che inquinano. Il 25% delle emissioni globali di gas serra arriva dai trasporti e l’auto elettrica non è la soluzione. Nell’intervista Tagliaventi riporta che "il 93% degli acquisti viene fatto in auto e a piedi", senza specificare quanti in auto e quanti a piedi, rispondo in due modi, il primo ricordando che riscontrare una modalità di acquisto non significa che questa sia corretta; in secondo luogo, ormai è un dato di fatto: dove si pedonalizza il commercio fiorisce. Come Fiab chiediamo azioni concrete su Ferrara 30, l’allargamento delle Ztl, la riduzione dei parcheggi in centro e la completa pedonalizzazione di corso Martiri e corso Ercole d’Este. Nemmeno in questo caso si è parlato di trasporto pubblico, che con la mobilità attiva sono il vero punto nodale, su cui cominciare a fare ragionamenti a lungo periodo. Una ricerca della National association of city transportation mette in luce come le singole scelte sul muoverci in città faccia la differenza: in auto, 600-1.600 persone/ora; in bici 7.500; a piedi novemila; con il trasporto pubblico 10mila/25mila. Londra, Parigi, Barcellona, Copenaghen, Milano e Bologna sono esempi da cui trarre ispirazione per uno spazio urbano pensato per le persone.

Consigliere nazionale Fiab e responsabile mobilità attiva di Fiab Ferrara