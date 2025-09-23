Il dibattito sulle distese: "Basta precarietà normativa"

Si ha intenzione, con uno specifico emendamento, di ampliare ulteriormente al 30 giugno del 2027 la proroga sulle distese: Matteo Musacci vicepresidente nazionale di Fipe Confcommercio commenta: "Se da un lato la nuova proroga delle concessioni rilasciate durante il periodo pandemico, consente una temporanea continuità formale, dall’altro la mancata adozione del decreto legislativo di semplificazione e riordino rischia di mantenere il settore in una condizione di precarietà normativa che comunque non giova alle imprese della ristorazione e – prosegue – i pubblici esercizi, così come cittadini e amministrazioni comunali, hanno bisogno di una cornice legislativa certa e stabile che consenta: in primis la programmazione degli investimenti, la certezza del diritto ed infine una moderna ed armonica progettazione degli spazi, passando dal concetto di occupazione del suolo alla valorizzazione dello stesso. La scelta politica di ricorrere ancora a soluzioni-ponte posticipa una soluzione legislativa strutturale e mantiene purtroppo viva un’incertezza che non contribuisce ad una piena valorizzazione dello spazio pubblico. Per questo l’auspicio – conclude il vicepresidente Fipe – è quello di una pronta approvazione del citato Decreto legislativo attuativo della delega già conferita dalla Legge Concorrenza 2023".

red.cro.