Il dipinto torna a nuova vita: "Così valorizziamo il patrimonio"

Nel centro storico di Cento, sotto i portici dell’antico "Borgo di Mezzo", è tornato a nuova vita il dipinto murale "Sant’Antonio da Padova in Adorazione del Bambino Gesù", sulla facciata di un palazzo settecentesco di via Guercino un tempo appartenuto alla famiglia Cavalieri Cremona. L’opera, riportata al suo splendore, è stata restaurata grazie all’impegno dell’associazione Crocetta, che continua così il proprio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

"Tra gli scopi dell’associazione c’è quello di valorizzare il patrimonio del territorio – dice Giacomo Balboni – in questi anni abbiamo finanziato il restauro dell’edicola votiva di via Ponte Reno, di un quadro in Chiesa a Penzale, di due quadri in Pinacoteca. L’obiettivo per il 2025 era il restauro di questo dipinto murale, in collaborazione anche con il gruppo ’Tasi e Caména’ di promuovere il recupero di queste immagini, altarini votivi del centro storico. Anche questo intervento, molto importante economicamente, è stato possibile grazie a contributi privati, aziende e 5xMille".

Il dipinto, realizzato da un autore anonimo, è un’immagine votiva collocata in origine a protezione dei portici e come invito alla preghiera, ispirato da un celebre dipinto del 1662 di Elisabetta Sirani, oggi conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. "E’ stato un intervento piuttosto impegnativo – spiega la restauratrice Sonia Radicchi – si tratta di un’opera popolare, che presentava il problema del forte distacco tra l’intonaco e la muratura, dovuto anche all’esposizione alle intemperie, mettendo a rischio l’intera pittura. Perdere un’immagine come questa avrebbe significato cancellare un pezzo della storia di Cento".

La pittura murale ha un invecchiamento molto più rapido dell’affresco, soprattutto se all’aperto. "Durante il lavoro ho trovato anche una sorpresa – svela – presenta più strati di colore sovrapposti nel tempo. In alcuni punti si intravvedevano tracce di una pittura ancora più antica, forse coperta in seguito. Potrebbe trattarsi di un cambio di soggetto devozionale, o semplicemente di un rifacimento dovuto al deterioramento dell’immagine precedente". Il cantiere del restauro è durato poco più di un mese, con molte interruzioni dovute al maltempo.

Laura Guerra