Il direttivo Avis incontra il prefetto

Nei giorni scorsi, una delegazione dell’Avis di Ferrara, composta dal Presidente Provinciale Gabriele Anania, dal Vice Presidente Vicario Provinciale Antonella Paganini, dal Responsabile Provinciale Rapporti Istituzionali Sergio Mazzini, dal Presidente Comunale Alessandro Cattabriga e dal Vice Presidente Vicario Comunale Andrea Tieghi, è stata ricevuta dal Prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, per presentare il nuovo gruppo dirigente avisino, recentemente insediatosi, e per illustrare le attività svolte e i progetti che si intendono mettere in campo per l’anno in corso.

Nel corso del colloquio istituzionale, il Prefetto ha evidenziato l’importante ruolo sociale e l’impegno profuso dall’associazione avisina nel sostenere i bisogni di salute dei cittadini, attraverso la raccolta del sangue e del plasma, la promozione dell’educazione sanitaria, della prevenzione e degli sani stili di vita.

Prefetto e delegazione Avis hanno, quindi, convenuto di implementare ulteriori sinergie nelle pratiche di volontariato già sperimentate in passato con ottimi risultati, gettando le basi per organizzare congiuntamente una serie di iniziative nel territorio provinciale.

Attraverso l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, si intende promuovere con valori, esempi ed esperienze una cittadinanza responsabile ed attiva, in modo che possa crescere la partecipazione sociale e la visibilità degli atti positivi compiuti quotidianamente da parte degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.