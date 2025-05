"Il diritto di famiglia e la tutela delle donne"

Caro Carlino,

sono ormai trascorsi cinquanta anni da quel maggio 1975 che vide la nascita, impervia e tribolata, del nuovo diritto di famiglia. E da vecchio studente di giurisprudenza ricordo perfettamente il fermento di quegli anni, il voltar pagina a una realtà patriarcale che aveva prevalso per anni e anni nella società di un’Italia antica in cui il despota assoluto della famiglia era l’uomo, si, sempre lui, depositario di tutti i diritti personali, economici, addirittura affettivi. Anni che avevano salutato l’altra legge fondamentale, quella del divorzio, altra pietra miliare per una società finalmente più libera e giusta. Tanta acqua è passata sotto i ponti, tanta ne dovrà ancora passare perché si incarni e si realizzi una consapevolezza nuova, giusta, che non metta, come già fa, le donne in uno stato di subalternità, meno retribuita rispetto agli uomini, e soprattutto non vittima attuale di femminicidi assurdi, crudeli, che nulla hanno a che fare con una società che si ritiene civile.

s.m.

***

GRAZIE ANTENUCCI,

SPALLINO DENTRO

Caro Carlino,

volevo ringraziare attraverso le tue pagine Mirco Antenucci per tutto quello che ha dato in questi anni per la maglia della Spal. Biancazzurro dentro, fino al midollo. Grazie Mirco e buona fortuna.

Marco Fabbri