Il diritto di scegliere al parco Pareschi Una domenica al cinema

Programmazione Settimanale Arena Coop Alleanza 3.0. Al parco Pareschi, in corso Giovecca 148, torna il ‘Cinema al parco’ grazie al prezioso contributo del mondo cooperativo Ferrarese. Domani, alle 21.30, Women talking - il diritto di scegliere, di Sarah Polley (Usa 2022). Una comunità religiosa isolata e rigida si spacca in due. Un gruppo di donne subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Le donne si troveranno un

giorno a dover fare una scelta decisiva: perdonare, in conformità con i dettami della fede; dare battaglia agli uomini; o abbandonare la comunità. La scelta più importante della loro vita. Ma il bisogno di giustizia e di non subire e non far subire alle proprie figlie tutta quella violenza, le aiuteranno a reagire e affrontare la lotta. Biglietteria. Intero: 6,50 euro. Ridotto: 5 (soci Coop, soci Arci, studenti e personale UniFe con badge di riconoscimento, under12, over60).