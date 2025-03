Il disagio adolescenziale in due incontri allo Spazio Giovani

Genitori e figli, comunicazione e disagio adolescenziale: a Portomaggiore due incontri con la psicologa dello Spazio Giovani. Due incontri rivolti a genitori e a coloro che desiderano approfondire il delicato tema della comunicazione e del disagio adolescenziale. Sono quelli in programma i prossimi martedì 11 e martedì 18 marzo nel Centro "Le Contrade" Aps di Portomaggiore. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto "A Piccoli passi… Per camminare Insieme", finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coordinato, tra gli altri, dal Comune di Portomaggiore, con la collaborazione dell’Azienda Usl di Ferrara e dello Spazio Giovani e Centro Adolescenti di Portomaggiore. Gli incontri, che saranno condotti dalla psicologa Patrizia Boada (nella foto) dello Spazio Giovani di Portomaggiore, si propongono di offrire strumenti pratici e spunti di riflessione per affrontare al meglio il rapporto con gli adolescenti, ma anche uno spazio di confronto tra genitori.