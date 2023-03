Il disagio degli adolescenti, ultimo appuntamento al Bosco integrale

CENTO

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato all’adolescenza e intitolato ‘Il bosco incantato’. Si concluderà, venerdì 31 marzo alle 18 al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi, in via Ferrarese 311, con "Il Giusto Sentiero", il ciclo di incontri sull’adolescenza intitolato il Bosco Incantato e rivolto a ragazzi, ragazze e famiglie, condotto dalla psicologa Maria Iacono e organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con il Comune di Cento, il Centro per le famiglie e la Gipsoteca Vitali. Al termine ci sarà un piccolo rinfresco offerto da "Chiaro di Luna" lounge bar e gelateria. Dopo aver parlato rispettivamente dei campanelli d’allarme, della rabbia e della comunicazione, in questo ultimo appuntamento si discuterà di come l’intercettare i primi segni di disagio, sia di fondamentale importanza per aiutare gli adolescenti. "Siamo rimasti sorpresi della partecipazione e siamo molto contenti del feedback ricevuto dalle famiglie che hanno preso parte agli incontri, un chiaro segno che essere ragazzi ed essere genitori non è facile – dice Michele Novi, presidente della Fondazione Caterina Novi – siamo nati e operiamo per promuovere l’informazione e il supporto a chi è più fragile, attraverso attività sociali, educative ed ambientali rivolte alla comunità. Il benessere mentale è un tema che ci ha segnato personalmente con la perdita di mia sorella e che prima o poi, nella vita riguarda tutti".