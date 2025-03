Il disagio del lavoro, il libro di Fattori a Pontelagoscuro

Il secondo appuntamento dell’edizione 2025 di Righe di Periferia, patrocinata dalla Regione, è in calendario oggi alle 18 nella sede del circolo Acli di Pontelagoscuro in corso del Popolo 109. Sarà ospite Saverio Fattori con il suo ultimo libro ‘12.47’ pubblicato da Cn Oligo, disponibile in libreria dal 28 febbraio. Con questa sua ultima fatica Fattori propone una narrazione incisiva e cruda che affronta il disagio dei lavoratori italiani. Dopo i successi di ‘Acido lattico’ e di ‘Finta pelle’, in questo romanzo lo scrittore di Molinella ruota la sua trama attorno ad Ale, un tecnico del controllo qualità, la cui esistenza subisce un’improvvisa e drammatica svolta quando viene trasferito senza preavviso alla catena di montaggio. Fattori, presente all’incontro, dialogherà con Giorgia Pizzirani. Al termine un piccolo aperitivo.