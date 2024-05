Il discorso del Primo maggio. L’allarme della segretaria Cgil:: "Fermiamo la strage sul lavoro"

Parla di "dati terribili di infortuni e malattie professionali", di "1.041 morti sul lavoro del 2023", di "200 vittime nei primi mesi dell’anno in corso", di "3 lavoratori che ogni giorno escono di casa per non tornarci più". E non dimentica le continue stragi "come Brandizzo, Firenze e Suviana". Un intervento molto sentito, quello del primo maggio ad Argenta, della segretaria generale Cgil Veronica Tagliati (foto). "Sono state 7 – aggiunge – le vittime anche nella nostra provincia in un drammatico bilancio che ci ha visto aumentare il numero di incidenti mortali tra il 2022 e il 2023". Per un totale di 4.291 infortuni, "che significa che 12 persone al giorno, in questa provincia, escono di casa e si infortunano (sabati, domeniche e festivi compresi), dati ai quali si aggiungono il raddoppio delle malattie professionali denunciate". L’esatta fotografia, denuncia il sindacato, di un modello di sviluppo e di impresa che ha "assunto il profitto come variabile indipendente, indipendente dalla qualità del lavoro, dalla qualità della produzione, della salute e della legalità". E’ la svalutazione dei fattori della produzione (del costo del lavoro, della sicurezza, degli orari e dei ritmi di lavoro) la leva "di competizione di molte imprese per tenere bassi i prezzi e massimizzare i guadagni".

Una "strage continua" che colpisce il mondo del lavoro e che ha, secondo la segretaria, dei chiari mandanti: "La deregolamentazione del lavoro, la deresponsabilizzazione delle imprese, gli appalti al massimo ribasso, i subappalti a cascata, la precarietà, i bassi salari, la ricattabilità, il profitto a tutti i costi. Frutto delle leggi sbagliate di oggi e di ieri a cui pochi, spesso per interesse, si sono opposti. Diciamo adesso basta. E chiediamo che le proposte di Cgil, Cisl e Uil vengano finalmente ascoltate".

Le scelte del Governo, continua ancora, "non possono ritenersi soddisfacenti e non risolvono, in modo complessivo, i temi che abbiamo posto". Temi legati "a un cambiamento radicale e urgente del modello di sviluppo e di fare impresa" che fa della "svalorizzazione delle persone che lavorano la propria leva competitiva". Il sindacato, conclude Tagliati, "è e resterà sempre il nemico più inflessibile di chi sfrutta, di chi non rispetta i contratti, di chi non applica le norme sulla sicurezza, di chi fa concorrenza sleale". Perché "un altro modello è possibile, per questo vogliamo mettere in campo tutte le strategie possibili per ridurre le condizioni di precarietà e ricattabilità, per far rispettare leggi e contratti e anche per cambiare le leggi quando queste sono ingiuste, con l’obiettivo di ridare dignità al lavoro".