Il divieto del cellulare in classe: "È giusto: è fonte di distrazione". Ma anche: "Imposizione assurda"

Il divieto più temuto dagli studenti: "No allo smartphone in classe". L’anno scolastico è cominciato con alcune novità alle quali le scuole si sono adeguate con provvedimenti e regolamenti. Le principali sono due: l’estensione del divieto di usare il telefonino anche alle scuole superiori durante tutta la permanenza in classe e la stretta sulla condotta, che aveva già avuto i suoi effetti sulla Maturità lo scorso anno. Da quest’anno chi ha cinque in pagella in comportamento è bocciato automaticamente, senza ulteriori valutazioni.

Per quanto riguarda, il divieto dei cellulari in classe, c’è chi ha optato per le tasche da parete, chi si limita a far tenere gli apparecchi spenti negli zaini e chi ha pensato di installare delle cassettiere in ogni classe. Così, la mattina alla prima ora i ragazzi consegnano i cellulari, per poi riprenderli alla fine dell’ultima ora. In portineria c’è la cassettina al cui interno sono custodite le chiavi dei vari contenitori sistemati in ogni aula. Ogni mattina, uno studente di ciascuna classe va in portineria a consegnare la chiave. E se malauguratamente un cellulare dovesse andare perso? "In quel caso risolveremo il problema con le assicurazioni", si sente ripetere da alcuni presidi.

Tra i ragazzi, le opinioni sono contrastanti. Ecco, Leonardo, che ammette: "Lo trovo giusto perché poi in classe l’uso dello smartphone rischia di distrarre i compagni. Non è facile controllarne l’utilizzo. Anche se si tratta di uno strumento che può essere usato per fare ricerche in classe. Il vero problema è che ci sono professori bravi a coinvolgerti usando gli strumenti tecnologici come quiz al computer, le lavagne lim e anche i telefonini. Altri professori annoiano e, di nascosto, c’è chi tira fuori lo smartphone".

Il cellulare, il più delle volte, viene percepito come fonte di distrazione: "Personalmente, so vivere anche senza", dice Riccardo, che riversa il tempo libero, oltre alla scuola, praticando sport. Ma non per tutti è così: "Per scopi didattici è molto utile", sottolinea Arianna Ciccarelli del Carducci. E fa un ragionamento diverso rispetto a chi è d’accordo con il divieto: "Trovo assurdo bandire i cellulari. In questo modo, si torna indietro. Invece, l’uso della tecnologia ci fa guardare al futuro".

C’è anche chi come Matteo dello Bachelet non ha mai portato il cellulare alle superiori: "I miei genitori non vogliono che esca di casa con lo smartphone. Se ho delle emergenze uso il telefono fisso della scuola". Anche Marco Russo dello Bachelet non è d’accordo con l’imposizione di vietare il telefonino: "Siamo una generazione ’digitale’. I ragazzi devono essere educati all’uso consapevole del cellulare. Deve essere integrato in alcune lezioni, perché non si può lasciare fuori dalla classe ciò che appartiene alla modernità".

Ecco l’esempio dell’uso corretto: "Noi lo abbiamo utilizzato a scopi didattici per filmare un esperimento – scandisce Iris Milani del Carducci –, ma vietarlo non è sbagliato. Troppo difficile vigilare sul suo utilizzo, anche se il cellulare può essere uno strumento di cultura".

Una ragazza di quinta dell’Einaudi dice di stare al cellulare due ore al giorno ma, a pochi metri di distanza, una compagna di classe, ammette di "trascorrere anche 10 ore davanti allo schermo". "Non riesco a scendere sotto le sei ore…", allarga le braccia. Ma cosa fai tutte queste ore col telefono? La studentessa sorride: "Chatto, guardo video. Se non lo faccio, mi annoio".

Infine, c’è chi ha genitori bravi tecnologicamente: "Mi hanno messo un blocco sul telefono, non posso usarlo più di un’ora al giorno. Prima? Ci stavo troppo. Mi hanno messo anche una limitazione nella play station, perché una volta ho giocato fino alle 5 mattino".