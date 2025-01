Il docente affiancato da un tutor: "La situazione era presidiata"

Il caso ferrarese finisce all’attenzione della direzione generale dell’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna. "Apprendo dalla stampa – spiega il direttore Bruno Di Palma (nella foto) – che le indagini si sarebbero concluse ma aspettiamo che la Procura ci comunichi elementi necessari per agire. Siamo in attesa, e non appena ne avremo comunicazione procederemo ad adempimenti di competenza". Il docente 48enne finito sotto inchiesta con l’accusa di adescamento di minori, è attualmente al suo posto e continua a insegnare nello stesso istituto e soprattutto nella classe frequentata dalla minorenne vittima. "La situazione – continua il direttore generale – era comunque presidiata dal dirigente scolastico: nella classe c’è sempre stata una compresenza con altri docenti per evitare che ci fossero problemi da quando sono emersi i fatti contestati". Ovvero, secondo quanto trapela, il professore sarebbe stato accompagnato da una sorta di insegnante-tutor in occasione delle sue lezioni, in particolare nella classe della giovane vittima. Non è finita. Di Palma aggiunge che "appresa la notizia, mi sono subito attivato con l’Ufficio territoriale, che era in contatto con la Procura per concordare le azioni al fine di non compromettere il quadro istruttorio". E non appena il pubblico ministero "ci darà gli ultimi elementi necessari a completare il quadro, l’ufficio si attiverà, come sempre fa in questi casi". Infine la rassicurazione: "Quello su cui vorrei rassicurare – conclude il dirigente regionale – è che non vi è stata alcuna turbativa dell’ambiente scolastico, costantemente presidiato dal dirigente scolastico d’intesa con l’Ufficio di ambito territoriale di Ferrara".

Della vicenda, attraverso il Carlino, è stato informato anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Sempre molto sensibile alle questioni legate ai giovanissimi, il ministro in questi giorni è alle prese con il dibattito sul latino da portare alle scuole medie, "che partirà dal 2026-2027, perché bisogna dare anche il tempo per scrivere i nuovi testi. Noi – spiegava nei giorni scorsi – siamo convinti che ci sarà una forte adesione". Sua anche la battaglia per limitare l’uso dei social da parte degli adolescenti, con l’obbligo di presentare la carta d’identità e il divieto assoluto per gli under 16. "Perché – diceva – credo sia arrivato il momento di regolamentare l’accesso ai social attraverso un’identificazione chiara".

"Oltre 10mila messaggi", sono stati ritrovati nel telefonino del prof, scambiati con la giovanissima alunna. Quasi si trattasse di un rapporto epistolare tra amanti, che si concludeva ogni volta con un "ci vediamo" o "ci sentiamo domani". ’Pensieri’ inviati e ritenuti inequivocabili per la pubblica accusa, secondo la quale il docente induceva la sua alunna "a compiere atti di natura sessuale prospettandole, di persone e tramite whatsapp, le sue fantasie erotiche, riuscendo a carpirle pienamente la fiducia (...)". Fin dalla primissima analisi della chat impressa nel telefonino della minorenne consegnato dalla madre ai carabinieri, quello scambio di messaggi era stato definito "non perfettamente consono per il ruolo svolto dall’insegnante nei confronti della minore". Una relazione "estremamente promiscua", con il docente che in più occasioni, secondo gli inquirenti, avrebbe esternato la sua felicità nello stare con la ragazzina. Le indagini, va detto, hanno escluso atti sessuali tra i due.

Nicola Bianchi