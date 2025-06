Il docufilm dedicato al brigadiere Sepe presentato nel suo paese

Nel sala consiliare del Municipio di Carinaro è stato presentato nei giorni scorsi il docufilm “Nonostante tutto”, dedicato alla memoria del brigadiere Armando Sepe e alla tragica vicenda che gli costò la vita il 17 gennaio 1973. Un ponte che ha unito il comune del Casertano in cui il militare dell’Arma era nato e la città di Copparo, dove era in forza alla Stazione dei carabinieri locale e trovò la morte cinquantadue or sono nel compimento di un atto eroico che, ancora oggi, vive nella memoria collettiva.

A restituire la vicenda con immagini e parole è stato il figlio del brigadiere Giuseppe, co-regista assieme a Stefania Centonze della pellicola, frutto di un progetto realizzato in collaborazione con il Rotary Club “Alfonso d’Este” e con il patrocinio e il contributo del Comune di Copparo. Proprio a Copparo è stato girato il docufilm che alterna testimonianze e scene di fiction, ripercorrendo la vicenda dell’uomo e del carabiniere, interpretato nelle ricostruzioni dallo stesso Giuseppe. Il cortometraggio vede la partecipazione, nel ruolo di sé stesso, anche di Lorenzo, figlio di Giuseppe e nipote di Armando Sepe.