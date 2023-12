IL DOCUMENTO

"Avvolto dall’oscurità e dalla fitta nebbia, il treno 82426 fermo da circa 15 minuti al segnale di blocco numero 16, situato in prossimità della fermata di Coronella, al disporsi del segnale e via libera, aveva appena iniziato a muoversi per riprendere la corsa quando, improvvisamente, veniva tamponato dalla fragile elettromotrice del treno 4940 che inspiegabilmente era stata licenziata dalla stazione di Poggio Renatico per mezzo di un ’anomalo’ consenso di via libera". Trentotto anni dopo il cuore e la mente ritornano sempre lì, a quella maledettissima sera del 22 dicembre 1985. Gli alberi e le luci di Natale erano ovunque, ma tutte incapaci di aprire uno squarcio in quella fittissima nebbia che caratterizzò quelle tenebre e che, ricordano ancora oggi i testimoni, "consentiva una visibilità di appena 10 metri".

Le 23.38, un boato pazzesco sui binari a quattrocento metri dalla minuscola stazione di Coronella, poi il rumore delle lamiere che si contorcono, le grida. E la morte. Saranno 10 le vittime, 11 i feriti. Una delle più atroci stragi ferroviarie italiane ma troppo presto dimenticate in tutto lo Stivale. L’indomani della sciagura la rivista dei macchinisti, ’Ancora in marcia’, nata nel 1908, pubblicò una pagina intera di critiche all’intera struttura intitolata ’La teoria degli errori’. Sottolineando come "una linea di estrema importanza, la Bologna-Padova-Venezia, per le comunicazioni nazionali e internazionali, con notevole intensità di traffico, continua a essere esercitata con il regime del blocco elettrico manuale". Un errore umano che risultò fatale.

Il treno locale 4940 Bologna-Ferrara, con una trentina di passeggeri a bordo e che avrebbe dovuto raggiungere la nostra città attorno a mezzanotte, si squagliò contro un treno merci incomprensibilmente fermo sui binari. Un’autentica strage. Fabio Treccani, allora ventunenne agente della Polfer, raccontò: "Assistevamo alla rimozione dei due convogli distrutti da parte del carrogru delle Fs. Verso la fine del mio turno di servizio assistevo all’estrazione dell’ultimo cadavere rimasto tra le lamiere del treno". Il giovane agente ricordò anche che "otto vittime erano state estratte circa venti ore dopo il sinistro a causa delle difficoltà incontrate dai soccorritori per arrivare nei punti in cui i corpi erano rimasti schiacciati". Tra lo sgomento e il dolore per "scene di morte così agghiaccianti", Treccani chiudeva dicendosi "scosso ma anche abbastanza pensieroso sulle cause del disastro".

Dopo la condanna penale dello scambista che aveva provocato l’orrore, nell’ottobre 1990 partì il lungo e faticosissimo processo civile delle famiglie delle vittime nei confronti delle Ferrovie. Una battaglia con sempre in prima linea Maria Luisa Guizzardi, moglie del compianto ferroviere Giuseppe Cantelmo, all’epoca con un bimbo di 4 anni e incinta di cinque mesi del secondo. La donna per anni ha lasciato con lucida e straziante umanità il suo dolore al nostro giornale. "Non ho mai smesso di lottare – ha sempre gridato – , per arrivare alla verità e ottenere il rispetto che io e i miei figli meritiamo". Una sete di giustizia che non ha mai preteso soldi, nessuna quantificazione del dolore, ma semplicemente rispetto per una famiglia in cui un figlio non ha mai visto il proprio padre.