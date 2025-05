Il documento dell’opposizione: "Cittadini del Mondo e Resistenza, ora il Comune trovi una soluzione"

Continua a fare discutere la ‘partita’ riguardante le associazioni (La Resistenza, Cittadini del mondo, Csv e Arci Bolognesi) che rischiano di rimanere ‘orfane’ delle loro sedi storiche. L’appello per trovare una soluzione arriva da un documento firmato da tutte le forze di opposizione (Avs, Azione, Italia Viva, La Sinistra per Ferrara, Movimento 5 Stelle, Pd, +Europa, Psi, Possibile e Rifondazione Comunista). "La notizia dello sfratto dato dal Comune all’associazione Cittadini del Mondo, invitata a lasciare la sua sede storica di via Kennedy entro il 30 maggio, senza proporre nessuna soluzione alternativa, è tra quelle che non avremmo mai voluto sentire – si legge nel documento –. Così posta la questione significa la chiusura e il cessare di un’attività che da 30 anni rappresenta voce, lotta, speranza, solidarietà e diritti per i nuovi ferraresi che sono entrati nella nostra comunità". Dall’associazione, così le opposizioni, è giunto "un contributo fondamentale all’accoglienza e all’inclusione di chi fugge da situazioni drammatiche o cerca un futuro migliore per sé e per la propria famiglia e contribuisce alla ricchezza ed al benessere del nostro territorio. Nei giorni successivi abbiamo apprezzato l’apertura di uno spiraglio di speranza, rappresentato dall’impegno dichiarato dall’assessore Cristina Coletti di valutare una proroga dell’utilizzo della sede e di cercare una soluzione alternativa adeguata".

Però, prosegue il documento, "lo sfratto di Cittadini del Mondo non è un caso isolato nel mondo del volontariato e del terzo settore. Fa seguito all’interdizione della sede del centro sociale La Resistenza, chiusa dell’agosto 2023, con il Comune che si è dimostrato indisponibile anche solo a discutere eventuali soluzioni. Fa seguito allo sfratto del Csv, che rischia una grave compromissione della propria attività se venisse portato a termine il trasferimento a Chiesuol del Fosso, e precede di solo qualche giorno la notizia di un altro sfratto, quello del circolo Arci Bolognesi dalla sede di Piazzetta San Nicolò. I motivi addotti sono legati, almeno in parte, alla volontà di valorizzare (vendere) alcuni degli immobili interessati per sostenere un bilancio evidentemente in difficoltà". Una strada che i firmatari ritengono "sbagliata perché pretende di affrontare problemi strutturali con interventi estemporanei e soprattutto perché, come in alcuni dei casi citati, impoverisce il tessuto sociale e si riducono le opportunità culturali e di socializzazione". Il documento chiude annunciando la propria presenza per il 7 maggio alle 18 all’assemblea davanti alla sede di Cittadini del Mondo, in via Kennedy 28. Appuntamento al quale saranno presenti anche gli esponenti della lista civica Anselmo. "Ci auguriamo – si legge in una nota – che il Comune voglia cambiare il proprio atteggiamento di ostacolo nei confronti dell’associazionismo e del volontariato, e che anzi favorisca le libere forme di aggregazione sociale".