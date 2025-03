Il dolore del paese per Erika Benini: "Addio, eri tu il senso della vita"

"A volte mi chiedo se la mia vita ha un senso. Poi mi basta guardare le persone alle quali voglio bene per capire che sono loro il senso della mia vita". Un pensiero affidato alla propria pagina social da Erika Benini è stato posato sui banchi della chiesa di Ambrogio per ricordare l’affetto che sapeva donare. Ed è a quelle persone che lei amava che, ieri, si sono strette in un abbraccio le comunità di Coccanile e Ambrogio per darle l’ultimo saluto. Una chiesa gremita ha assistito al rito funebre concelebrato da don Piergiorgio Mancin e don Leonardo Bacelle, tra rispettoso silenzio, commozione e lacrime in ricordo della trentacinquenne deceduta lo scorso 19 febbraio, in seguito al drammatico scontro tra la sua auto e una corriera di linea su via Copparo, tra gli abitati di Boara e Corlo. Un dolore enorme ha accompagnato la tragedia che ha strappato una giovane alla vita e ha trovato espressione nel personale e intimo ricordo delle persone: "Siamo in tanti e siamo silenziosi – ha osservato nell’omelia don Piergiorgio Mancin -. Parlano il silenzio e gli sguardi, e abbiamo cercato canti, non tanto quelli belli, ma espressivi". Canti che parlano di speranza, "che non significa lunghezza dei giorni terreni – ha proseguito il sacerdote –, ma certezza di vita eterna. Perché questo è il momento del dolore, ma anche il momento della fede nel Signore e ascolteremo parole che interpretano i pensieri silenziosi: "su ali d’aquila mi porterai e mi farai brillare come il sole e vivrò nelle tue mani". Ed ecco il senso della nostra presenza che è silenziosa, ma ricca di fede e di certezza". Terminato il rito, don Piergiorgio ha evidenziato come l’ultimo saluto a Erika Benini ha visto insieme la parrocchia di Coccanile (frazione dove la trentacinquenne viveva assieme al compagno Marcello), la parrocchia di Ambrogio, la rappresentanza dell’amministrazione comunale di Copparo nella persona dell’assessore Simone Grandi, dell’Arma dei carabinieri e le tante persone che si sono riunite "legate dal vincolo della vicinanza, della fede con una intensa partecipazione. Perché qui non stiamo facendo nessuna cerimonia. Siamo qui per pregare e manifestare la nostra fede in quel Cristo Signore che ha detto "Io sono la resurrezione della vita"". La consolazione nel dolore rivolta ai genitori, ai nonni, agli zii di Erika, al suo compagno Marcello, ai famigliari tutti, agli amici e conoscenti che hanno ricevuto sentita vicinanza e cordoglio da parte delle comunità, dimostrati con la loro presenza ieri e nelle parole di ricordo e partecipazione che sono state espresse in questi giorni.

Valerio Franzoni