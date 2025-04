Il dolore dell’arcivescovo Perego: "Dopo la mia nomina mi disse: ’Non dimenticarti dei migranti’"

Bendin

Quali i sentimenti suoi, personali, e della Chiesa di Ferrara-Comacchio per la morte di Papa Francesco? "Naturalmente – risponde l’arcivescovo Gian Carlo Perego – il dolore per la scomparsa di un grande Pontefice, venuto dal popolo di Dio e vissuto tra il popolo di Dio, ma anche di riconoscenza per i gesti profetici e per un Magistero ricco e significativo, spesso provocatorio per il nostro stile di vita. Tra i messaggi più belli che finora ho ricevuto è stato quello dell’imam di Ferrara, Hassan Samid, che in pellegrinaggio verso la Mecca ha voluto porgere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Papa Francesco, augurando che “possa proseguire la sua visione della Chiesa e del mondo”".

Cosa ha rappresentato e rappresenterà il suo pontificato nella storia millenaria della Chiesa di Roma? Possiamo dire che, dopo di lui, nulla sarà come prima? "Papa Francesco, in continuità con il Concilio Vaticano II, ha avviato un’importante riforma della Chiesa con al centro la partecipazione e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio, come abbiamo visto nell’ultimo Sinodo non riservato solo ai Vescovi, ma a cui hanno partecipato le diverse componenti della Chiesa. La valorizzazione della figura della donna in compiti chiave della Curia romana, ma anche nei ministeri del lettorato e dell’accolitato sono stati segni importanti e irreversibili. Con l’enciclica Laudato sì ha inaugurato un nuovo tema della dottrina sociale della Chiesa, la cura del creato, che avrà un’importanza fondamentale nei prossimi anni".

Può condividere con noi qualche aneddoto o ricordo personale? Avevate mai parlato di una eventuale visita alla nostra arcidiocesi? Quando vi siete visti l’ultima volta? "L’ultimo incontro con il Papa è stato per la visita ad Limina dei Vescovi dell’Emilia Romagna nel marzo dello scorso anno, in cui con gli altri Vescovi abbiamo dialogato con lui per quasi due ore sui vari aspetti e problemi della vita nelle nostre Chiese. Ci siamo salutati brevemente anche all’Assemblea di maggio della CEI del 2024. Non si è mai parlato di una visita nella nostra Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dopo quella del 1990. Una ipotesi era stata ventilata nel 2023 per il centenario di don Minzoni insieme alla Diocesi di Ravenna e Bologna, ma subito caduta. Un aneddoto: nel primo incontro con il Papa dopo la mia nomina ad Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, oltre a una battuta sul Vescovo Negri che andavo a sostituire, mi disse: Non dimenticarti dei migranti!".

Vi univa una grande sensibilità per gli “ultimi”, migranti, carcerati, poveri: quale auspicio esprime per la Chiesa del futuro? "Nel mio primo incontro dopo la mia nomina ad Arcivescovo di Ferrara-Comacchio mi ricordò di continuare il mio impegno con i migranti, e per questo, dopo essere stato Direttore, ho accettato in questi ultimi cinque anni di essere Presidente della Fondazione Migrantes della Cei, anche se questo mi impegna non poco. Papa Francesco ha invitato a una ‘cultura dell’incontro’, contro la cultura dei muri e della chiusura che spesso respiriamo nelle nostre città, che ho rilanciato spesso sia come Arcivescovo di questa Chiesa che come Presidente della Migrantes; come pure ha invitato a una cultura della pace e del disarmo contro la cultura della violenza e della guerra: temi che riprenderò nel discorso di San Giorgio. Spero che questa scelta preferenziale per i poveri sia sempre al centro delle scelte della Chiesa e del Pontificato di domani".

Quali iniziative ha in programma per salutare il pontefice? "Nei prossimi giorni lo ricorderemo nella preghiera e, in ogni parrocchia, con una celebrazione della Santa Messa in suffragio del Papa defunto. Poi con una Veglia in Cattedrale sabato 26 aprile alle 21; infine con una preghiera dei fedeli domenica prossima, in tutte le celebrazioni eucaristiche".