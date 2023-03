"Il dolore per l’eccidio di tre ragazzi iscritti al Fronte della Gioventù"

In relazione agli articoli di stampa apparsi su alcuni media nei giorni 21, 22, 23 marzo 2023 ed anche ma solo in parte su Il Resto del Carlino del 23 marzo, "Chiedo ai sensi dell’art. 8 legge 4748 che venga apportata una rettifica dal momento che il senso attribuito alle frasi collegate a miei commenti e pubblicate, è totalmente diverso rispetto al contenuto del mio pensiero. Decontestualizzando sporadici messaggi si è dato un senso completamente diverso rispetto alla mia visione politica accostandomi a nostalgici del fascismo. Per quanto mi riguarda nessun mio commento può essere riferito al “Ventennio” (fascista) ma ho semplicemente espresso il mio dolore per l’eccidio di tre giovani ragazzi, miei coetanei, iscritti al Fronte della Gioventù, avvenuto nel 1978. Il messaggio che io avevo ricevuto e inoltrato e al quale avevo aggiunto che si trattava di ragazzi della nostra età, aveva suscitato in me una profonda emozione. Si tratta di pietas umana che va oltre ogni fede o credo e che non dovrebbe essere strumentalizzata per attaccare un avversario politico. Voglio precisare che anche a mio parere sulla chat in discussione sono state effettivamente pubblicate frasi inaccettabili, non sempre da me visualizzate. In ogni caso riconosco di non aver reagito in modo adeguato. Colgo l’occasione per ribadire anche e per l’ennesima volta, che mai io ho fatto richiesta di dati sensibili riferiti a Interruzione volontaria di gravidanza né a richieste di cambio anagrafico del sesso".

Alcide Mosso