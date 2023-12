Il Don Chisciotte dei ’Ragazzi in movimento’

La neonata associazione culturale Ragazzi in Movimento, che riunisce genitori di bambini e ragazzi in età scolastica abbracciando anche le scuole superiori, attraverso iniziative culturali ed attività extra-scolastiche, ha deciso di regalare ai Poggesi e non solo, un podcast della lettura del Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, suddiviso in 23 capitoli che verranno trasmessi tutti i giorni. Il podcast ha visto la pubblicazione del primo episodio il 10 dicembre e vedrà la conclusione con l’ultimo episodio il giorno di capodanno, continuando ad essere fruibile anche successivamente sulle pagine Facebook Mikael ricreativa e Associazione Culturale "Ragazzi in Movimento" Poggio Renatico. Questa iniziativa, nasce dalla collaborazione fra l’Associazione Culturale Ragazzi in Movimento e l’Associazione Culturale Ricreativa MIKAEL. Quest’ultima, da oltre un anno, realizza produzioni ed eventi, come la pubblicazione de "i Racconti del Vialino" di Pretto (una raccolta di storie inerenti il territorio poggese), il Festival della Lettura che, legato all’equinozio di primavera, costituisce un invito alla lettura per tutti.

l.g.