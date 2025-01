Il dono alla Filarmonica San Carlo: "A voi la bandiera del Comune"

Il Comune di Terre del Reno ha voluto riconoscere l’importanza e il valore della Filarmonica San Carlo non solo affidandogli il concerto di capodanno ma omaggiandola di un dono speciale. Il sindaco, ha infatti ha voluto consegnare la bandiera del Comune a questa associazione che ha appena compiuto 145 anni. "La serata del concerto di fine anno diventerà istituzionale – ha detto il sindaco Roberto Lodi –: è stata la seconda edizione, ma vogliamo diventi un appuntamento fisso degli ultimi giorni dell’anno. La Filarmonica è la sintesi di tutte le nostre associazioni ed è stato bello che al concerto ci siano stati tutti i presidenti delle realtà a cui abbiamo dedicato la serata. La Filarmonica è quella più ‘anziana’, e quindi più importante, del territorio". Il dono della bandiera ha avuto un significato rilevante. "Un bellissimo gesto – è la voce di Daniela Biondi, presidente della Filarmonica San Carlo –. La metteremo in sede e sarà un vanto per noi poterla mostrare. Non ce l’aspettavamo. Anche questo concerto per noi ha un significato che aumenta di anno in anno perché sta diventando una tradizione che vorremmo mantenere e che arriva alla fine di un anno molto impegnativo per la banda". E parla della bella serata durante la quale la Filarmonica ha trasportato il pubblico dal repertorio classico a quello moderno, dalla Cavalleria Rusticana a Morricone, alla colonna sonora del Gladiatore o della Vita è bella, in una sala consiliare gremita. "Il pubblico è stato numerosissimo e caloroso e per noi è stata una gioia infinita – ha proseguito –. L’organizzazione è stata ineccepibile e siamo stati molto felici. A detta di tutti il concerto è stato un successo. Siamo estremamente soddisfatti della serata". L’associazione, si diceva, è la più longeva di Terre del Reno. "Quest’anno abbiamo compiuto i 145 anni di attività – ricorda il maestro e direttore Marco Pedini –: la speranza è di continuare sempre e ancora grazie anche alla presenza dei giovani che continuano a dar vita alla Filarmonica". La loro forza è proprio questa, i ragazzi che si avvicinano a tale realtà. "Abbiamo la fortuna di averne parecchi – prosegue Biondi –. Si sono formati alla nostra scuola per poi entrare a far parte del gruppo".

l. g.