Il dono dei Maestri Artigiani Una calza per i piccoli malati

Regalare un sorriso ai bambini che sono costretti, con le loro famiglie, a trascorrere le festività in ospedale. È l’obiettivo che si è data l’Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara. Per questo ogni anno, in prossimità dell’Epifania, si presentano aĺl’ospedale di Cona con le calze della Befana da regalare ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica, e di chirurgia pediatrica. I maestri artigiani hanno consegnato le calze alla dottoressa Giuliana Fabbri, direttrice sanitaria del nostro ospedale. La delegazione dei maestri artigiani era formata dal presidente Marco Garbellini, dal vice presidente Roberto Carion, in rappresentanza della Cna di Ferrara, dal segretario Oderio Mangolini e dal consigliere Mario Piazzi. Con loro il vice segretario di Confartigianato Ferrara Riccardo Mantovani. I Maestri Artigiani hanno rivolto un ringraziamento alla dottoressa Fabbri.