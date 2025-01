Il dono della giunta ai bisognosi. Consegnati 110 pacchi alimentari

In occasione delle festività natalizie ormai trascorse, sindaco e assessori di Tresignana con parte delle loro indennità hanno acquistato pacchi alimentari natalizi per le 110 famiglie gestite dalle Caritas di Tresigallo e Formignana. Era scritto fra i primi punti del progetto esecutivo della lista Tresignana Cambia. "Destineremo ogni anno una parte delle nostre indennità di amministratori al sostegno di iniziative di valore sociale per i nostri concittadini" avevano promesso l’allora candidato sindaco Mirko Perelli e i componenti della lista. E hanno subito mantenuto l’impegno.

Nei giorni precedenti il Natale hanno acquistato a loro spese 110 pacchi natalizi rifornendosi in attività del paese e con la collaborazione di attività locali che, venute a conoscenza dell’iniziativa di sindaco e giunta hanno voluto contribuire per rendere ancora più ricco il dono destinate alle famiglie in difficoltà. "Ci siamo candidati prendendoci impegni precisi – affermano il sindaco Mirko Perelli, il vicesindaco Arrigo Giubelli e gli assessori Rita Canella, Donatella Zuffoli e Simone Mazzini – e lo abbiamo fatto soprattutto per amore per il nostro territorio".

Con questa prima scelta, l’amministrazione comunale di Tresignana ha inteso dare anche "un segno tangibile di supporto all’economia locale, acquistando solo sul territorio. Ma vogliamo sottolineare anche la grande generosità degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti di Tresignana".