Il dono dell’artigiano Un castello in miniatura, l’omaggio al monumento

Ha realizzato a mano migliaia di pezzi, assemblandoli pazientemente in otto mesi di lavoro. Lui è Bruno Bernardi, 81 anni, falegname per 52 anni, che ieri ha donato al Comune un modellino del Castello estense costruito minuziosamente nei dettagli e anche negli allestimenti interni del cortile. I sindaci Alan Fabbri (Ferrara) e Daniele Garuti (Poggio Renatico) a novembre 2022 erano stati in visita al suo laboratorio di Gallo, congratulandosi per la realizzazione. In quella sede Bernardi aveva annunciato la sua volontà di regalare al Comune il frutto del suo lavoro. La fortezza in scala – ha spiegato nel corso dello scoprimento della donazione – è stata realizzata partendo da fotografie che, dalle diverse prospettive, Bernardi ha scattato, ispirandosi alle immagini dal vero.

Il modellino è in legno, ma i cancelli sono forgiati nel metallo. "Per me è un’emozione grandissima" ha rivelato l’artigiano al vicesindaco Nicola Lodi, che con gli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini lo ha accolto a palazzo Municipale ringraziandolo e complimentandosi per "l’abilità, la pazienza, il gesto di donare alla città un’opera ispirata dal simbolo di Ferrara, realizzata con passione e con tutta la cura di un grande innamorato della nostra terra". Bernardi, sposato da 58 anni con Silvia Innocenti, è bisnonno. La sua opera ha affascinato anche i nipoti Sara (24 anni), Beatrice (21 anni) e Alex (38 anni). Ora il Castello in formato ridotto da lui realizzato accoglie cittadini, turisti, visitatori che salgono al primo piano da piazza Savonarola, o che vi giungono dal salone monumentale, e si trova a pochi passi dal Camerino delle duchesse, uno degli ambienti più affascinanti dell’antico palazzo Ducale. "Questo palazzo è uno scrigno di meraviglie" ha detto l’artigiano che già si è dato un nuovo obiettivo: "Mi piacerebbe realizzare anche un modellino del duomo".