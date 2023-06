Il dopo concerto Parco urbano, il Comune: "Lo restituiremo alla città entro il mese di luglio"

di Federico Di Bisceglie

Dopo oltre quaranta giorni dal concerto di Bruce Springsteen, dal Comune trapela una notizia che in molti stavano aspettando: l’area del maxi show, dopo i relativi lavori che l’amministrazione sta conducendo, verrà riaperta entro la fine di luglio. In tanti, anche sulle nostre colonne, si sono chiesti quando quella zona – che attualmente è chiusa e presidiata, anche per via dei cantieri – sarà restituita alla collettività.

Ed ecco che dall’amministrazione arriva la prima risposta. In un recente video pubblicato sulla sua pagina istituzionale, il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Nicola Lodi, aveva spiegato ciò che sta accadendo in quell’area. "Nel processo di lavorazione – ha spiegato nel video – sono state rimosse circa trenta rotoballe di fieno, che erano state utilizzate per tamponare il terreno bagnato. Nel parco, ora, l’erba è ricresciuta. Al termine dei lavori sui vialetti, l’area verrà restituita ai cittadini". Non aveva specificato, circa dieci giorni fa, la data esatta. Oggi, invece, l’amministrazione dice chiaramente che la riapertura della zona concerto "sarà restituita alla città alla fine del mese di luglio". Ma torniamo alla descrizione dei lavori. "I vialetti preesistenti in ghiaia – aveva detto il numero due della giunta nel video – hanno mantenuto la loro conformità. Ma abbiamo deciso di migliorare la fruibilità del parco, di infrastrutturarlo al servizio della collettività. Verranno completamente rifatti, attraverso un cemento eco-compatibile. Verranno ripristinati con lo stesso disegno e ampliati, in modo tale che tutti possano percorrerli anche di sera". Il parco, secondo l’amministrazione, una volta riconsegnato alla cittadinanza, sarà "più sicuro e più fruibile". Le rassicurazioni di Lodi non erano però state sufficienti a placare gli animi e le chiacchiere che, nell’indeterminatezza della situazione, hanno continuato a proliferare. Il caso, chiaramente, ha assunto una portata anche politica. Tant’è che, non più tardi di ieri, la consigliera del gruppo Misto Anna Ferraresi ha depositato una mozione che contiene tre richieste ben precise.

La più ‘stringente’ è quella di impegnare sindaco e giunta a inibire in futuro la possibilità di svolgere "manifestazioni di impatto simile" e di prevedere, con appositi strumenti all’interno del redigendo Piano Urbanistico Generale, "che ogni nuovo evento all’interno del parco sia preceduto da apposita valutazione ambientale". L’inclusione di queste disposizioni all’interno del Pug, scrive Ferraresi nel documento, "sarebbero un passo avanti per assicurare la tutela e la gestione sostenibile del parco, consentendo al pubblico di continuare a godere di questo spazio verde senza compromettere l’equilibrio ambientale e la fruizione pubblica a lungo termine". La mozione della capogruppo è solo l’ultimo di una lunga serie di documenti che l’opposizione ha depositato già all’indomani del concerto di Bruce Springsteen. Al di là della timeline di riconsegna del parco alla cittadinanza, tra gli interrogativi più ricorrenti c’è senz’altro quello legato alle spese sostenute dal Comune per la realizzazione del concerto. Per la valutazione dell’impatto sul sistema economico cittadino, l’amministrazione ha spiegato che Unife sta elaborando un apposito studio. A quel punto, si potrà davvero tirare una riga e capire se n’è valsa la pena.