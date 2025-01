Il ’dopo Lodi’ in Giunta. Ipotesi assessore esterno. Un piano per le deleghe

Al massimo entro due settimane, il sindaco Alan Fabbri nominerà il nuovo assessore della sua giunta. La sentenza di condanna dell’ex vicesindaco Nicola Lodi nell’affaire Cidas, che ne ha provocato la sospensione da amministratore, ha aperto la strada a un "rimpasto" nella squadra del primo cittadino. La ‘casella’ per la verità non è vuota, in quanto Lodi non è decaduto ma temporaneamente (per 18 mesi) sospeso dall’esercizio delle sue funzioni. A questo punto, si aprono due ipotesi.

La prima è che venga nominato un nuovo assessore "titolare". Soluzione, quest’ultima, che comporterebbe però le dimissioni – o la revoca – di Lodi dal ruolo di assessore che – pur essendo sospeso – mantiene. Oppure, nominare un "supplente" che sostituirebbe Lodi fino al giudizio definitivo. Spunta, quindi, l’orientamento di nominare un assessore "tecnico" benché in quota Lega. Per lo meno – questa sembra essere l’intenzione che trapela da palazzo municipale – per gestire le deleghe più complesse in termini, appunto, tecnici. L’intendimento di Fabbri, che non è un grande amante dei rimpasti né tanto meno dei ritardi (anche se per cause non strettamente politiche come in questo caso) è quello di evitare lo stop & go.

Il punto è capire quando arriverà il pronunciamento dell’Appello. Benché è ragionevole pensare che possa arrivare dopo i diciotto mesi di sospensione. Insomma la situazione è delicata. E, da quanto emerge, nei prossimi giorni il sindaco Fabbri scioglierà la riserva. Anche a seguito di alcune interlocuzioni che avrà. Probabilmente, anche con lo stesso Lodi. Di certo ci dovrà essere un confronto con il livello regionale del partito. La Lega, in questo momento, deve anche affrontare il congresso per designare il nuovo segretario provinciale. Ruolo, quest’ultimo, per il quale – per lo meno sul piano formale – non ci sarebbero impedimenti per l’ex vicesindaco. Resta da valutare il piano dell’opportunità politica. È possibile che, già dalle prossime ore, il primo cittadino avvii delle interlocuzioni con il commissario del Carroccio, Stefano Corti, e con il segretario regionale del partito Matteo Rancan. Il nuovo assessore – non si sa, a questo punto, se sarà Fabio Bergamini (per il quale comunque sono allo studio eventuali soluzioni alternative) – dovrà quasi certamente occuparsi del settore Urbanistica, dell’Edilizia, della Mobilità e del Patrimonio. Come detto, i settori più ‘tecnici’. Fermo restando che in ballo c’è ancora la partita del Piano Urbanistico Generale.

Dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, adesso il Comune attende il semaforo verde dalla Regione. Posto che da viale Aldo Moro potrebbero comunque arrivare richieste di integrazioni o modifiche. A questo punto, si pone il tema della redistribuzione delle deleghe, anche se la questione sembra già più o meno decisa dal sindaco. La delega al Palio, con buona probabilità, sarà affidata all’attuale assessore alla Cultura, Marco Gulinelli. La parte relativa alle Opere Pubbliche, sarà affidata al vicesindaco Alessandro Balboni assieme, forse, a quella alle Frazioni. Non poteva mancare, a completamento della rosa, l’affidamento di una fra le deleghe più delicate: quella alla Sicurezza.

Su questa, con una buona dose di certezza, possiamo dire che verrà affidata all’assessore Cristina Coletti. Visto quando questa amministrazione crede in questa battaglia, considerando il legame tra Fabbri e Coletti, non ci sorprenderebbe.