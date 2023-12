Il dopo terremoto. La truffa diventa tentata. Colpo di scena in aula sui fondi post sisma

Il colpo di scena arriva alla fine dell’escussione di quello che doveva essere uno dei testi chiave dell’accusa. E così l’ipotesi di reato di truffa, finisce per essere ’derubricata’ in tentata, con la rinuncia in un colpo solo di tutti gli altri testimoni, ad esclusione di un finanziere. Parliamo di fondi per la ricostruzione post sisma, soldi che la Regione Emilia Romagna ha dato alle aziende per risollevarsi dopo la catastrofe del 2012. Nel lunghissimo elenco degli aventi diritto, finì anche un’azienda agricola di Mirabello che chiese quei soldi per rimettere in sesto quattro immobili. Fondi deliberati dal bilancio di viale Aldo Moro (905mila euro da incassare a consuntivo con il Sal) ed erogati (441mila euro). L’inghippo però arrivò a seguito di un accertamento della società Invitalia che nel 2018 rilevò che i lavori dichiarati per ottenere i 441.106 euro in tre anni (2015-2018), non sarebbero stati tali essendo eseguite solo il 30% delle opere. E mentre la Regione si affrettava a revocare la cifra, in Procura veniva aperta un’inchiesta per truffa a carico di tre persone: i due legali rappresentanti della società beneficiaria dei contributi e dell’impresa esecutrice, e il direttore dei lavori. Tutti accusati di truffa, con l’ente regionale parte civile per chiedere i danni. Poi il colpo di scena pronto a sparigliare le carte.

Si arriva in aula, è il giorno della prima udienza testimoniale. Tocca al tecnico della società accertatrice, Invitalia, parlare e raccontare delle verifiche fatte sulla buona condotta dell’iter per avere il finanziamento. Ma, chiedono le difese degli imputati, come siete arrivati a quantificare la percentuale del 30% dei lavori terminati? Risposta: tramite verifiche de visu, non avendo strumenti adatti per misurare cosa è stato fatto e cosa no. Apriti cielo. "Ciò che è emerso a dibattimento – chiosano gli avvocati Simone Bianchi e Giuliano Onorati per il committente, mentre gli altri imputati sono difesi da Enrico Fontana, Roberto Orfeo ed Elisa Milan – è che quel 30%, ammesso che la percentuale sia tale, riguarda solamente alcune delle lavorazioni eseguite".

L’ultima parola così è toccata al pubblico ministero Stefano Longhi che al termine dell’udienza ha modificato il capo di imputazione, da truffa a tentata. Si torna in tribunale il 5 febbraio quando verrà sentito l’unico testimone non ’depennato’: chi fece le indagini.

