Il Dosso Dossi apre le tre sedi

Il liceo artistico Dosso Dossi ha aperto, già da qualche settimana, le porte delle sue tre sedi (Bersaglieri del Po, via dei Romei, via Ravera) ai giovanissimi del nostro territorio che stanno per compiere la scelta cruciale della scuola superiore da frequentare nei prossimi cinque anni. "Prima ancora di iscriverti al Dosso – fanno sapere dalla scuola –, vieni a sperimentare di persona le numerose opportunità che avrai di visitare personalmente, accompagnato dalla tua famiglia, i nostri spazi, avendo così l’occasione di conoscere i docenti, la dirigente, gli stessi studenti, durante i numerosi open day e laboratori artistici dedicati". Il Liceo artistico offre una formazione completa sia sul piano strettamente teorico sia sul piano pratico, questo grazie alle numerose ore di laboratorio rivolte ai diversi indirizzi inclusi (grafico, designarchitettura, figurativo). Il prossimo appuntamento è giovedì 14 dicembre dalle 15.30 alle 17.30.