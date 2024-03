Il dottor Francesco Levato in lista con Forza Italia

A volte ritornano. Francesco Levato, stimato medico di medicina generale di Ferrara, sceglie di rientrare nell’agone politico. E, in qualche modo, è un ritorno anche a ’casa’. Alle origini. Sarà la morte del fondatore, Silvio Berlusconi, sarà la voglia di riconfermare il governo di Alan Fabbri. O entrambe le cose. Fatto sta che lui – anche se per il momento si tratta di un’indiscrezione, benché confermata da una fonte autorevole al Carlino – sarà uno dei candidati di ’punta’ di Forza Italia. Levato nasce sotto il segno della Vergine a Verzino, in provincia di Crotone nel 1957. Ma, come dicevamo, non è nuovo alla politica. Infatti, subentrò a Giorgio Dragotto nel gruppo del Pdl in Consiglio Comunale. Era l’otto marzo del 2011. La stagione in cui il centrodestra sedeva all’opposizione. Il vice capogruppo, all’epoca, era Federico Saini. La classe dirigente della Forza Italia prima maniera. Poi Levato cessò di fare politica attiva, terminata la consiliatura. Figurò, però, nel novero di Azione quando ancora si pensava – anche a Ferrara – di poter realmente costruire un’alternativa centrista al bipolarismo. Il fu terzo polo. Evidentemente però, data anche la scelta del gruppo di Azione a Ferrara – a sostegno del candidato di centrosinistra, Fabio Anselmo – Levato ha deciso di ritornare sulla scena e di tornare a candidarsi in Forza Italia. Manca solo l’ufficialità.

f. d. b.