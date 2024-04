Il dramma e la rinascita. Il terremoto del 2012 . Così Gabrielli affrontò l’emergenza dell’Emilia

"Quando è arrivato a Ferrara, lungo viale Cavour, vedendo il Castello dove si svolsero le riunioni, ha ricordato quando era in città per affrontare l’emergenza del sisma del 2012, giorni e giorni in prima linea" così Alessandro Berselli, ex consigliere comunale di Vigarano Mainarda, ha tratteggiato la visita di Franco Gabrielli, all’epoca capo del dipartimento della Protezione civile.

Il 13 gennaio del 2012, la nave Costa Concordia naufragava al largo dell’isola del Giglio, causando 32 vittime. A coordinare le complesse operazioni di salvataggio e recupero del relitto c’era Gabrielli, che ha raccontato quello che avvenne in quei difficili trenta mesi. L’occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro ‘Naufraghi e nuovi approdi’ edito da Baldini Castoldi, che è stato presentato ieri nel chiostro di San Paolo dalle 10. L’evento è stato presentato da Riccardo Bizzarri, sindaco di Masi Torello, e dallo stesso Alessandro Berselli, in carica nel 2014 a Vigarano Mainarda quando su sua proposta fu conferita la cittadinanza onoraria a Gabrielli. "L’incontro è stato un successo – riprende Berselli –, tanta gente e grande l’attenzione. Del resto non è cosa di tutti i giorni poter ascoltare un uomo che ha ricoperto incarichi di rilievo e che ha maturato un’esperienza eccezionale. Ha parlato certo del suo libro, descrivendo il naufragio della Costa Concordia, la tragedia e come venne affrontata. E si è soffermato anche su un altro periodo nel quale ha svolto ancora una volta un ruolo cruciale, ha parlato del sisma che ha sconvolto l’Emilia, la nostra Ferrara, ricordando gli edifici danneggiati, gli incontri che vennero fatti in prefettura, incontri ai quali lui prese parte. E’ stata una riflessione fondamentale su un tema oggi più che mai attuale, quello della gestione delle emergenze nel nostro paese e del ruolo della Protezione civile, che riporta l’attenzione su uno scenario destinato a ripetersi in forme sempre uguali e poco attente all’interesse della comunità. Una riflessione con un personaggio di grande levatura, fortissima l’attenzione del pubblico per tutta la durata dell’incontro".