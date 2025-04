’Il drappo rosso’ di Rivaroli presentato nella sede dell’Avis

’Il drappo rosso’, romanzo storico scritto dal ferrarese Pietro Rivaroli, ambientato tra Ferrara, Firenze e Roma in piena epopea rinascimentale, verrà presentato oggi alle 17 nella sede dell’Avis di corso Giovecca 165 con ingresso, causa lavori, da vicolo Mozzo Scimmia. L’iniziativa è inserita nell’ambito dei martedì culturali promossi dall’Avis comunale. Dopo i saluti in apertura di Andrea Tieghi, vicepresidente vicario di Avis Ferrara, dialogheranno con l’autore il consigliere avisino Andrea Marra e il giornalista Gian Pietro Zerbini, socio donatore.

"È una tranquilla notte quando, nella Ferrara del 1492, Luca, un acerbo ragazzo dotato di un incredibile talento artistico, si sveglia di soprassalto al termine dell’ennesimo sogno nel quale un drappo di colore rosso pare volergli indicare la via da seguire; lo stesso drappo che, da qualche tempo, ha iniziato a comparire anche nella sua vita reale in diverse forme. Su consiglio di un’amica deciderà finalmente di “seguirlo”, nella speranza di poter rispondere alla domanda che più di ogni altra attanaglia il suo cuore: “Perché io sono qui?”.

Nella stessa Ferrara del 1492 giunge una delegazione della potente famiglia Borgia, i cui armigeri sono comandati da Francesco, freddo e spietato uomo d’azione, l’esatta antitesi di Luca. I due si scontrano per la prima volta in una gelida notte di dicembre, quando Luca, tentando di salvare Shoshana, una giovane ebrea di cui si è perdutamente innamorato, finisce a un passo dall’essere ucciso da Francesco, e solo grazie all’intervento di due amici riuscirà a sfuggire alla morte.

Alla luce di questo fatto, spronato dal padre, Luca parte per Firenze, trovando il coraggio di accettare l’offerta di Sandro Botticelli di diventare suo apprendista, così da scampare alla vendetta di Francesco. La vita fiorentina di Luca è interamente improntata all’arte, dapprima come apprendista di Botticelli, poi come coinquilino e collaboratore di Michelangelo Buonarroti, con il quale, dopo molti attriti, riesce a instaurare una profonda e sincera amicizia, mentre il drappo rosso continua a tracciargli la via".

Pietro Rivaroli è nato a Ferrara il 28 Febbraio 1993. Si è laureato in Economia a Ferrara e specializzato in Gestione delle aziende a Ca’ Foscari di Venezia. Da sempre coltiva una grande passione per la storia, l’arte e la letteratura e, difatti, fin da bambino i libri e la lettura sono stati pilastri fondamentali della sua crescita e della sua educazione. “Il Drappo Rosso”, edito da Rossini, è la sua prima opera.