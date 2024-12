Il duo Degas al Ridotto

Domenica di rilievo per ‘Ferrara Musica al Ridotto’ che oggi alle 10.30 ospita per la prima volta il Duo Degas. Lo formano Gala Chistiakova e Diego Benocci, pianisti entrambi dal ricco e prestigioso curriculum, costituiti in duo dal 2014, mentre stavano perfezionandosi all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Il concerto – terzo del Ferrara piano duo Festival 2024 promosso dal Conservatorio Frescobaldi – si aprirà tra Classicismo e Romanticismo con due rarità del repertorio ottocentesco. Il primo brano è la versione a due pianoforti della celeberrima Sonata in do maggiore K. 545 di Mozart. Venne rielaborata da Grieg nel 1876 per il suo amico poeta John Paulsen (1851–1924), assieme ad altre tre composizioni dello stesso genere e dello stesso autore, con l’aggiunta di una parte per il secondo pianoforte, che conferisce un carattere romantico soprattutto al primo movimento. Farà seguito la Suite per due pianoforti composta da Anton Arenskij tra il 1885 e il 1888 in tre movimenti, tipici pezzi caratteristici del XIX secolo. Il secondo, Valse, rimane una delle opere più note di un compositore che scrive nel segno di Rimskij-Korsakov e Ciaikovskij, ma che è noto soprattutto come grande didatta, maestro tra gli altri di Scriabin a Rachmaninov. La seconda parte del recital si inoltra invece nel Novecento, a partire dal celebre Concertino per due pianoforti op. 94 di Dmitri Shostakovich, breve ma impegnativa composizione nata nel 1953 per un duo col figlio Maxim, allora studente sedicenne: un unico movimento in tre sezioni, scritto in forma di primo tempo di Sonata, con alternanza tra vivacità e lirismo, sarcasmo e bonarietà. Faranno seguito al Concertino i tre Preludi per pianoforte di George Gershwin, tra i suoi capolavori indiscussi, un concentrato di cinque minuti di jazz in chiave classica.