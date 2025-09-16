Il ’Farmacista Clinico’ debutta a Ferrara: "Evento nazionale in ambito sanitario"

Un appuntamento di richiamo nazionale che mette al centro il ruolo del farmacista clinico. S’intitola ‘Clinical pharmacist. The best experience: innovazione e multidisciplinarietà’, evento di formazione in ambito scientifico e sanitario promosso dal Dipartimento Farmaceutico Azienda Ospedaliero-Universitaria ed Azienda USL di Ferrara, che si terrà venerdì 19 settembre nell’Aula Magna dell’Università. Il programma del convegno è stato illustrato ieri nella residenza municipale dall’assessora comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti e dall’ideatrice dell’evento Anna Marra, con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Marcello Delfino. "La nascita sul nostro territorio di un evento di rilievo nazionale – ha dichiarato l’assessora Coletti – rappresenta per Ferrara un segnale forte della capacità di essere, attraverso i suoi professionisti, al centro di processi trasformativi anche in ambito sanitario. Come amministrazione crediamo fermamente nel valore della conoscenza e della collaborazione tra istituzioni e professionisti. Questo appuntamento non è soltanto un momento di formazione e confronto, ma è soprattutto una leva strategica per lo sviluppo della sanità di un territorio che si dimostra dinamico, attrattivo e capace di generare contenuti con ricadute concrete sulla qualità della vita dei cittadini".

L’evento si articolerà in tre sessioni plenarie ‘Il Farmacista Clinico, dalla stewardship antimicrobica ad esperienze di reparto’, ‘Il Farmacista Clinico e la Chirurgia’ e ‘L’officina di produzione’. Porteranno il loro saluto all’apertura dei lavori del convegno Alberto Bortolami (Dirigente Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici) della Regione Emilia Romagna e Katia Varani (Presidente facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, nonché Direttore della Scuola di Specializzazione di Farmacologia Clinica) in rappresentanza dell’Università di Ferrara. Anna Marra commenta: "L’evento ambisce a diventare un appuntamento annuale, occasione unica per presentare esperienze virtuose sia regionali che nazionali e volano di idee e collaborazioni per promuovere tale figura in realtà italiane sempre più numerose".

Mario Tosatti