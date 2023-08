Il fascino della città d’arte Da palazzo Diamanti al Castello, scatta la carica dei cinquemila

Ferragosto ha segnato un numero di presenze record, a palazzo dei Diamanti, per le mostre: ‘Guido Harari. Incontri’, che propone oltre 300 fotografie di uno dei maggiori fotografi italiani, e ‘Agostino Arrivabene - Thesauros’, che vede l’esposizione di quaranta opere dell’artista realizzate dal 1985 a oggi. Nel dettaglio sono stati 386 gli ingressi registrati nella sola giornata di ieri.

Considerando l’intero fine settimana ‘lungo’ (da venerdì 11 a martedì 15 agosto) culminato con la festa dell’Assunzione, tra palazzo dei Diamanti, Castello estense, palazzo Schifanoia, Casa Ariosto e Museo della Cattedrale i visitatori sono stati complessivamente 4.750. In particolare, la Fortezza estense – che ospita la mostra, inaugurata il 7 luglio, Arrigo Minerbi: il “vero ideale” tra liberty e classicismo – ha accolto 2.729 visitatori nei cinque giorni. "C’è voglia di arte, cultura, del bello anche con il caldo e anche nel cuore di agosto – dice l’assessore Marco Gulinelli –. Da qui la nostra scelta di corrispondere a questa felice domanda con tre mostre, le due di palazzo dei Diamanti e quella al Castello, inaugurate proprio nel cuore dell’estate, dopo oltre 20 anni. Ferrara si conferma meta ricercata, dalla grande forza attrattiva e con un ventaglio di proposte sempre nuovo e sempre variegato: dai maestri del Rinascimento alla grande fotografia di Harari, dalla pittura onirica di Agostino Arrivabene alla grande storia della scultura del novecento, con Arrigo Minerbi, il prediletto di Gabriele D’Annunzio. L’estate prosegue e, accanto alle mostre, realizzeremo eventi di approfondimento. Grazie al personale dei musei che sta lavorando senza sosta per accogliere i visitatori, consentendo le aperture straordinarie festive, un impegno che non ha mai conosciuto sosta. I numeri registrati si uniscono infatti ai 240mila visitatori a mostre e musei registrati a Ferrara nei primi sei mesi del 2023".

re. fe.