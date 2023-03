Il fascismo e Matteotti, eroe italiano

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio Riccardo Nencini presenta il libro ‘Solo’ (Mondadori),

in dialogo con Paolo Veronesi costituzionalista, dell’Università di Ferrara. Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini, ed è stato il fantasma che ha aleggiato sul fascismo per tutta la durata della dittatura. In ‘Solo’ Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di questo grande eroe italiano.