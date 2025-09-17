Il Ferrara Film Corto Festival viaggerà fino a Roma

Il Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ e il Roma Film Corto annunciano il loro gemellaggio a partire dalle edizioni 2026, unendo le rispettive esperienze e visioni per promuovere il cinema breve italiano e internazionale. La collaborazione, nata, fin dal 2017, dal desiderio condiviso di valorizzare i giovani talenti, intende favorire lo scambio culturale e ampliare le opportunità di visibilità per autori e opere.

Il gemellaggio prevede una serie di iniziative congiunte, tra cui la promozione incrociata dei rispettivi concorsi, la partecipazione di delegazioni ufficiali ai due festival e la condivisione di opere selezionate. L’obiettivo è creare un ponte tra le due città, Ferrara e Roma, e rafforzare la rete dei festival dedicati al cortometraggio. Il Roma Film Corto 2025 si svolgerà dal 17 al 21 settembre presso il Cinema Aquila di Roma, uno spazio di riferimento per il cinema indipendente e d’autore nella capitale.

La giornata di premiazione si terrà domenica 21 settembre presso gli studi di Gold TV. Il Roma Film Corto 2025 presenta un programma ricco e articolato, che si distingue per la varietà delle sezioni in concorso, a cui il Ferrara Film Corto Festival parteciperà attivamente, promuovendo la presenza di autori indipendenti, nazionali e internazionali, e favorendo la circolazione delle opere tra i due festival. Il gemellaggio rappresenta un’occasione unica per rafforzare il dialogo tra le comunità artistiche e per sostenere la crescita del cinema indipendente.

In occasione del Roma Film Corto, i rappresentanti del Ferrara Film Corto presenteranno ufficialmente il loro festival nel pomeriggio di sabato 20 settembre, al cinema Aquila di Roma, offrendo al pubblico e agli addetti ai lavori una panoramica sulle attività, le novità e le prospettive della manifestazione ferrarese.