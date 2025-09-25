Il Ferrara Sport Festival scalda i motori. Domani evento in Darsena col ministro Abodi

La nostra città sta per vivere un fine settimana eccezionale con l’avvento del primo Ferrara Sport Festival e la sesta edizione di Sport Is Live/Live “ricordando Fabio Falchetti”, giornata di sport paralimpico ed inclusione sociale, entra all’interno di questa spettacolare kermesse, e non poteva essere altrimenti visto l’importanza che lo sport paralimpico e inclusivo riveste sempre più all’interno della società, come dimostra il suo ruolo cardine del programma dei quattro giorni, come ribadito dall’assessore allo Sport Francesco Carità, che ha aperto la conferenza stampa di presentazione: "All’interno dello Sport Festival ci tengo in modo particolare a valorizzare questo evento in memoria di Fabio Falchetti che inaugureremo insieme al ministro Abodi nel pomeriggio di domani in Darsena. L’iniziativa è un momento molto importante per lo sport del nostro territorio, una sesta edizione che mette in vetrina ancora una volta tutte le attività sportive inclusive sulle quali come amministrazione comunale abbiamo incentrato buona parte del lavoro". Dopo tre anni, cambia dunque il palcoscenico e il giorno della settimana: venerdì sarà la Nuova Darsena di San Paolo a riempirsi di colori, festa, vitalità ed emozioni grazie alle società sportive del Casp – Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ferrara, con i suoi fantastici atleti, tecnici e volontari pronti ad accogliere chi vorrà scoprire questa realtà. Organizzato col supporto organizzativo del Comitato Italiano Paralimpico delegazione di Ferrara, aperta a tutto la cittadinanza con particolare attenzione alle scuole, che consentirà di venire a contatto con l’incredibile mondo paralimpico e le opportunità che Ferrara offre a questi ragazzi per vivere al meglio la loro socialità assieme ai loro coetanei, grazie alla partecipazione delle associazioni e società sportive che sul territorio si occupano di disabilità, con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro ludico-sportivo e favorire l’inclusione.

L’evento si svolgerà durante tutta la giornata (al mattino esclusivamente per le scuole che si sono già accreditate: sono attesi 800 studenti.

La manifestazione avrà un prologo oggì: visto il grande successo dell’iniziativa svolta lo scorso aprile e la richiesta del Comune di replicarla, il comitato organizzatore ha deciso di riportare in scena l’incontro con gli studenti “Rivoluzione Paralimpica: Storia, Cultura e Suggestioni di un Movimento che vuole cambiare il Mondo” – Percorso didattico verso Sport Is Live/Life, oggi dalle 10 alle 12,30 (inizio accrediti dalle 9:30), presso la Sala Estense. Per l’incontro, aperto agli studenti delle scuole di secondo grado (medie e superiori), è ancora possibile aggiungere alcune classi, e la sala sarà poi fruibile al pubblico, nei limiti della capienza consentita.

A condurre sarà Mirko Rimessi, comunicatore dello sport, e vedrà la presenza di vari ospiti, come la tennista ferrarese Giulia Bassini, già medaglia di bronzo alle “Olimpiadi Silenziose” ed in procinto di partire nuovamente per questo evento globale, per condurre i partecipanti alla scoperta di una storia affascinate e poco nota.

I testimonial presenti il venerdì in Darsena saranno invece gli atleti paralimpici Emanuele Lambertini, schermidore due volte Campione del Mondo, i canoisti Federico Mancarella, Bronzo ai Giochi di Tokyo, e Esteban Farias, anche lui bis-campione Mondiale, e la powerlifter Azzurra Bovina, campionessa e recorwoman italiana. Due appuntamenti di festa all’insegna dello sport, della solidarietà, dell’allegria e della musica, che si propone di mettere al centro il tema dell’attività motoria come strumento per la crescita personale e la realizzazione della persona con disabilità, organizzata all’interno del Ferrara Sport Festival.