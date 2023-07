Il festival ad Albarella Pellegrini e Branduardi La Milanesiana sull’isola tra sport e musica

La Milanesiana, il festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi, approda per la prima volta all’isola di Albarella (Rovigo). L’appuntamento è doppio ed è fissato per domani e venerdì. Si parte domani all’arena spettacoli-centro sportivo con la serata dal titolo ‘Oro’, che prende il nome dal libro autobiografico della più grande nuotatrice italiana della storia, Federica Pellegrini. L’inizio è per le 21.30 con i saluti istituzionali di Emma Marcegaglia, imprenditrice e Vicepresidente e Ceo Marcegaglia Group.

L’appuntamento prosegue con un dialogo tra Federica Pellegrini e la scrittrice e sceneggiatrice Elena Stancanelli (vincitrice del Premio Campiello – Selezione giuria dei letterati). Alla fine dell’evento Pellegrini firmerà ai presenti le copie del suo libro. Introduce Elisabetta Sgarbi. Venerdì sarà la volta dell’inaugurazione de ‘La rosa della Milanesiana’, scultura luminosa e sonora dell’artista Marco Lodola che rappresenta una rosa alta 2,70 metri che mette in luce il tema della Milanesiana 2023, ‘Ritorni’. Fin dalla prima edizione la rosa, disegnata da Franco Battiato, è il simbolo della kermesse e fiorirà nell’Isola di Albarella donata dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi. L’inaugurazione, in collaborazione con Albarella srl, Associazione Comunione Isola di Albarella e Ciacco Arte, si terrà in piazzetta Mercato alle 19 alla presenza di Elisabetta Sgarbi e Marco Lodola. "Sboccia ancora la rosa della Milanesiana di Franco Battiato, rielaborata da Franco Achilli e resa catodica, luminosa, scultorea, animata, da Marco Lodola. Dopo Milano Marittima, Ascoli, Bormio, la rosa sboccia nella cornice dell’Isola di Albarella. E la rosa dialogherà con la natura, la magia, la storia di un’Isola che fa parte della storia e del ‘lessico’ della mia famiglia" ha dichiarato Sgarbi. La mostra è in collaborazione con Albarella Srl e Ciaccio Arte.

Sempre venerdì, ma alle 21.30, all’arena spettacoli-centro sportivo un appuntamento dedicato alla grande musica chiude i due giorni de la Milanesiana ad Albarella. La serata si apre con una lettura tratta dal libro ‘Confessioni di un malandrino. Autobiografia di un cantore del mondo’ (edizioni Baldini + Castoldi) e il dialogo tra i due autori: il cantautore, violista, polistrumentista e compositore Angelo Branduardi e lo scrittore e musicista Fabio Zuffanti. Dopodiché Branduardi esprimerà il suo estro con alcuni brani del suo raffinato repertorio in duo con il virtuoso del pianoforte, arrangiatore e polistrumentista Fabio Valdemarin.

