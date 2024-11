"Il festival come sensibilizzazione al cambiamento"

"Siamo entusiasti - spiega la rettrice dell’Università Laura Ramaciotti - di presentare la prima edizione di “Onde Sonore“. Questa è un’occasione di incontro e condivisione, che mette in contatto la comunità universitaria con i cittadini e le scuole". La rettrice continua spiegando che non si trratta solo di una celebrazione musicale e del linguaggio, ma la si può definire una valorizzazione del ruolo educativo che l’arte ricopre in tutte le sue declinazioni.

"Educare all’ascolto significa educare alla valorizzazione delle diversità, al fine di creare spazi di dialogo in cui ogni voce possa essere ascoltata".

Alla base del progetto vi è una riflessione sull’impatto - e la conseguente importanza - che la cultura possiede in quanto “fattore di crescita comune“. La sensibilizzazione al cambiamento è fondamentale in un’ottica di benessere, innovazione e inclusione.