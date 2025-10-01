Il festival compie dieci anni. Mens-a tra ’Visione e promessa’

Essere all’avanguardia significa essere moderni e innovativi, novità che va di pari passo con la conoscenza, l’istruzione, la cultura. Un aspetto che la Regione Emilia Romagna sta cercando di valorizzare anche attraverso iniziative come Mens-a, festival che discute di argomenti inerenti a discipline come scienze umane, filosofia, storia e arte.

"Non è solo una rassegna culturale – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – ma un’opportunità per i nostri cittadini di approfondire e di riflettere alcuni argomenti importanti". L’incontro di Ferrara, tra visione del mondo, memoria e fratellanza si terrà domani, alle 17.10, nella biblioteca Ariostea, via delle Scienze 17. Giunto alla decima edizione, il festival di quest’anno vedrà la partecipazione di molti profili noti, come il docente di Filosofia morale Antonino Falduto (Unife) e di Edith Bruck, scrittrice e sceneggiatrice teatrale e televisiva. Tutti gli incontri saranno aperti al pubblico e saranno gratuiti. L’ideazione e la direzione scientifica dell’evento sono di Beatrice Balsamo, filosofa della persona presso l’Università di Bologna Unibo: "Ferrara è una città di alta storia e cultura, quindi questa collaborazione è ben accetta. Questo festival costruisce le capacità dialoganti, sviluppando una rete di comunicazione tra atenei della regione. In particolare le Università di Bologna, Modena-Reggio, Parma, Ferrara e le Accademie delle Scienze di Modena rilasciano crediti agli studenti che partecipano".

Il tema di Mens-a 2025 è "Visione e promessa", molto significativo e attuale, visto lo scenario che vediamo ogni giorno con le guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Riccardo Fattorini