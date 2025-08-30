Il Festival dal profumo d’Oriente. Dalla Corea del Sud a Ferrara: "Vi portiamo le nostre tradizioni"

Direttamente dalla Corea del Sud, in occasione del Buskers Festival, che si terrà fino a domani, Lee Hong Gil e i suoi colleghi, si trovano in città come portavoci della ’Geumjeong Foundation For Arts & Culture’, gemellata con l’associazione incaricata di organizzare l’evento musicale. Li abbiamo incontrati proprio ieri.

Di cosa si occupa la vostra associazione?

"Gli accordi con questa città riguardano i musicisti: noi inviamo giovani artisti dalla Corea qui e viceversa"

Ma perchè proprio Ferrara e non un’altra città?

"Perché tre anni fa, ho conosciuto Rebecca Bottoni, l’attuale presidente dell’associazione Buskers Ferrara. Le ho chiesto di cosa si occupasse e lei me ne ha parlato. Ne sono rimasto così ammaliato che non sono riuscito a togliermelo dalla testa: appena sono atterrato di nuovo in Corea, le ho subito inviato un’email, alla quale lei ha risposto subito. Così è cominciata. Poi nel 2023 Rebecca è venuta in Corea e ci siamo ritrovati, anche per rinnovare diciamo questo accordo".

Come ci si sente ad essere qua?

"Ferrara è molto diversa da Busan, e devo ammettere che all’inizio mi sentivo un po’ sperduto. Passare da una metropoli vivace e densamente popolata come Busan, con i suoi grattacieli, il ritmo frenetico e la modernità ovunque, a una città come Ferrara, più tranquilla, raccolta e dal forte sapore storico, è stato un vero cambiamento. Mi sono ritrovato in un ambiente completamente nuovo, dove tutto, dalle abitudini quotidiane al modo di relazionarsi delle persone, era diverso da ciò a cui ero abituato. Le strade silenziose, le biciclette ovunque, i ritmi più lenti, che all’inizio mi davano un senso di disorientamento. Anche la lingua e la cultura, seppur affascinanti, rappresentavano una sfida, ma col tempo ho iniziato ad apprezzare la bellezza di questa città."

Cosa ne pensate allora del festival?

"Siamo rimasti tutti molto colpiti. Pensare che non solo italiani, ma persone da tutto il mondo siano venute qui per assistere a questi meravigliosi spettacoli, ci hanno lasciati di stucco. In Corea, i festival sono curati dal comune, invece questo evento no, è organizzato da un’associazione locale, che evidentemente è un sistema che funziona molto bene".

Dato che siete andati ad assistere agli spettacoli, quali sono stati i vostri artisti preferiti?

"Pensiamo che tutti gli artisti siano bravi a pari merito, ma siccome molti di loro suonavano strumenti come tamburi e gong, era difficile effettivamente apprezzarli singolarmente. Si tratta comunque di un luogo in cui si esibiscono più di 250 artisti, è normale che poi alcuni sovrastino gli altri, era inevitabile in effetti. Apprezziamo però il fatto che gli spettacoli durino fino a tardi, in modo da avere tutto il tempo di passeggiare per il centro storico e con calma apprezzare tutte le esibizioni".