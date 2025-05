Il Festival degli empori solidali: "Luoghi simbolo per i cittadini"

"La speranza: un cammino, una scoperta, una relazione". È questo il tema scelto per la quarta edizione del festival provinciale degli Empori Ferraresi, che si è tenuto ieri mattina alla Sala della Musica di via Boccaleone.

L’evento aperto al pubblico, che si è svolto in città per la prima volta, ha voluto raccontare la solidarietà a partire dalle esperienze dei quattro empori sociali de ‘Il Mantello’, presenti sul territorio, a Ferrara, Argenta, Cento e Pomposa. L’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara ha concesso il patrocinio all’iniziativa promossa dal Csv, e soprattutto ha scelto di confermare, anche per quest’anno, il contributo di 15mila euro in favore dell’emporio solidale ’Il Mantello’, che sul territorio comunale ferrarese assiste ogni anno oltre 1.000 persone in stato di fragilità. Dopo i saluti istituzionali con Chiara Sapigni, vicepresidente Csv Terre Estensi, Cristina Coletti, assessore alle politiche sociosanitarie, Andrea Baldini, sindaco del Comune di Argenta, Vito Salatiello vicesindaco del Comune di Cento e la sindaca del Comune di Codigoro Zanardi. A seguire l’intervento dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, che si è soffermato sull’importanza del nobile impegno del volontariato al servizio dei più bisognosi del nostro territorio. I ‘numeri’ del bilancio di sostenibilità 2023 vedono 142.844 prodotti distribuiti, 105 realtà sostenitrici, 366 famiglie, 431 minori e 1.140 persone beneficiarie. "Il Festival – ha dichiarato l’assessore – è un momento importante, di grande riflessione e gratitudine. Come amministrazione siamo vicini alla causa dell’emporio solidale Il Mantello, che per la nostra città rappresenta un luogo di incontro e di accoglienza per oltre mille cittadini. Non faremo mai mancare il nostro sostegno a questa realtà di valore e ai suoi volontari".

Mario Tosatti