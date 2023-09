Il festival dei videoclip al Comunale. Sfilata di big sul palco per 3 giorni

Per la sua settima edizione, il Festival Internazionale del Videoclip, ‘Imaginaction’, arriva a Ferrara promettendo un cast di eccezione, tra cui il produttore di Star Wars e Indiana Jones, Robert Watts. Dal 19 al 21 di settembre, al teatro comunale per tre serate si alterneranno sul palco grandi artisti, che si racconteranno al pubblico in una cornice intima. Verranno proiettati, per l’occasione, noti e meno noti videoclip degli ospiti, alternati ai racconti da backstage, aneddoti e alle esibizioni dal vivo. Parte del ricavato delle tre serate andrà alla protezione civile, per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Si comincia il 19, con il ritorno sul palco di Mauro Repetto degli 883, Piero Pelù e Olly. Il primo presenterà in anteprima il suo libro, ‘Non ho ucciso l’uomo ragno’, incentrato sulla sua vita e sulla storia degli 883. Anche Pelù presenterà una sua opera letteraria, ‘Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita’.

Infine, Olly, fresco di Sanremo, si esibirà dal vivo all’Abbado. La serata successiva, invece, sarà la volta di Diodato e Marco Masini. Entrambi gli artisti saliranno sul palco per ricordare i momenti più intensi delle loro carriere, in un alternarsi di parole, canzoni dal vivo e immagini. Ricca di ospiti, quindi, la serata conclusiva. Ci sarà Fabio Rovazzi, che racconterà la sua storia artistica legata ai video realizzati, che hanno totalizzato più di 661milioni di visualizzazioni. Ci sarà Alfa, esponente della ‘generazione Z’ che vanta più di 505milioni di stream sulle piattaforme digitali, con oltre 408milioni di iscritti al canale Youtube. E ancora, ci sarà Federico Rossi, cantante del duo Benji&Fede che ha appena iniziato la carriera da solista, raggiungendo in poco tempo dei dischi di platino. Infine, ci sarà Sethu, interprete di una generazione che vive tra incertezze, con la sua musica fatta di rabbia, tristezza, euforia. Ma più di tutti, il 21 settembre sarà la serata di Robert Watts, che parlerà, per la prima volta in assoluto in Italia, della sua carriera: tra aneddoti e storie di set, Watts è un pilastro del cinema, produttore di molti film che hanno registrato incassi record, come la trilogia di Star Wars e i primi tre di Indiana Jones.

Tra gli artefici di quel capolavoro di ‘2001 Odissea nello spazio’, ha lavorato, tra gli altri, con Lucas, Spielberg e Kubrick. "Arriviamo a Ferrara, che da qualche anno è la città italiana più importante per la musica, con grandissimo entusiasmo – racconta il direttore artistico, Stefano Salvati – Watts era stato invitato a Venezia, ma ha rifiutato per venire al Festival del Videoclip a Ferrara". "L’amministrazione ha voluto fortemente questo evento: è stato molto emozionante costruirlo – dice l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – l’entusiasmo dello staff (tra cui Anna Lisa Ghinassi, presente alla conferenza stampa) ci ha contagiati: bello che parte del ricavato andrà alle vittime dell’alluvione". "Questo evento – aggiunge Moni Ovadia, direttore generale dell’Abbado – è importante per noi e per chi vuole fare delle immagini il suo mestiere: grazie all’amministrazione per avere uno sguardo aperto e per accogliere tutte le forme della cultura".