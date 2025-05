Il festival della legalità. Vittime innocenti di mafia

Siamo alla 16ª edizione del Festival della legalità, manifestazione organizzata dal Comune di Ferrara tramite il Centro di Mediazione in collaborazione con la Regione. Un’iniziativa di tre giorni per sensibilizzare i cittadini su legalità e diritti, con professionisti provenienti da tutta l’Italia. "Per questa edizione – spiega Cristina Coletti, assessore alle Frazioni –, grazie alla collaborazione con Avviso Pubblico, abbiamo voluto dedicare uno spazio agli amministratori e ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, consapevoli dell’importanza di affrontare queste tematiche di attualità a tutti i livelli istituzionali. Come da tradizione, anche quest’anno consegneremo il riconoscimento al "Cittadino responsabile", che ho scelto per aver compiuto un gesto di straordinaria umanità e senso civico. Mi auguro che la cittadinanza possa partecipare in massa a questo evento, che reputo davvero importante".

Il Festival inizierà alle 14 di giovedì 29 maggio e vedrà i saluti istituzionali di molti profili di spicco, fra cui anche il prefetto Massimo Marchesiello. "Parco Coletta è diventato un epicentro della città, in senso positivo. Avviso Pubblico ha un obiettivo importante e molto forte, ma il nostro impegno e la loro dedizione alla causa possono solo aiutare la città ad avvicinarsi a questo tipo di eventi. In futuro non mancheranno altri eventi di questo tipo". Dalle 14.30 in poi inizierà il convegno, in cui alcuni enti del territorio interverranno sui rischi e la prevenzione degli illeciti nel ciclo dei contratti pubblici, dedicando il tutto agli Amministratori e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nella giornata del 30 maggio, alle 18, si terrà la presentazione del libro "Storie di vittime innocenti di mafia", scritto dall’autrice, giornalista e collaboratrice di Avviso Pubblico Valeria Scafetta. A seguire (intorno alle 21) verrà proiettato, a cura di Arci Ferrara, la pellicola di Mario Risi "Fortapàsc", che racconta la storia del giovane giornalista vittima della Camorra Giancarlo Siani.

In conclusione, sabato 31 maggio alle 10.30 si aprirà la giornata con la presentazione del podcast "Non sono degna di te", incentrato sulla violenza di genere. Anche in questo caso interverranno moltissimi interventi, a fine rassegna verrà proiettato il successo di Paola Cortellesi "C’è ancora domani". Una tre giorni davvero interessante, peraltro celebrata anche da Isabella Masina (vice presidente di Avviso Pubblico), che sarà aperta a tutti.