Il festival delle idee. Aspettando in piazza la magia della sfilata

Grandi eventi Cna il 13 settembre in piazza e sfilata di moda ‘Fashion on the Road’. Nella mattina di ieri si è tenuta la presentazione dei due eventi promossi da Cna Ferrara. Sabato 13 settembre il Festival delle imprese e delle idee, terza edizione dalle 9.45 fino alle 19 e dalle 21 la sfilata di Moda Fashion on the Road – Quando la Moda incontra il Cinema.

Tutto si svolgerà nel centro storico, in Piazza Trento e Trieste. Sarà una giornata intensa, ricca di laboratori, seminari e dimostrazioni dal vivo, che culminerà nella tradizionale sfilata di moda che ogni anno Cna propone alla città. "Per noi è una giornata molto importante – ha spiegato la presidente di Cna Ferrara Jessica Morelli –. Le iniziative del 13 settembre cercheranno di raccontare la parte più bella del nostro mestiere, fatta di passione, ricerca, bellezza, responsabilità sociale. Nell’arco della giornata, durante il Festival delle imprese e delle idee, proporremo laboratori, dimostrazioni, giochi, tante occasioni per stare insieme, fare festa ma anche scoprire il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa". Il direttore provinciale di Cna Matteo Carion ha sottolineato il grande sforzo organizzativo sostenuto dalla Cna per dare vita a questa giornata. "Tutte le componenti di Cna – precisa – hanno portato un contributo alla giornata del festival, creando laboratori e dimostrazioni e impegnandosi per organizzare una bellissima festa, importante e significativa". Silvia Merli ha illustrato il programma del Festival. L’assessore alle attività produttive Francesco Carità ha aggiunto: "Tanti artigiani rinunceranno al riposo del sabato per incontrare i ferraresi e mostrare loro l’entusiasmo che mettono nel loro lavoro. Lo faranno gratuitamente e divertendosi, creando una manifestazione di grande qualità. Per questo sono molto contento che la giornata del Festival si rinnovi". Una presentatrice all’entrata dello spazio festival, iniziative di animazione a cura di Radio Bruno, mappa del festival per tutti gli intervenuti, attività per favorire la massima interazione tra pubblico e artigiani. Questi saranno i contributi organizzativi di Made Eventi, rappresentata da Edoardo Boselli. Audio e video saranno assicurati, per tutta la giornata e alla sera da Suono & Immagine. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico e le altre iniziative di costruttori e impiantisti sono state illustrate dal responsabile di Cna costruzioni e Cna impianti Ferrara Luca Grandini. Linda Veronese, responsabile di Cna Federmoda Ferrara, ha illustrato la sfilata di moda della sera che vedrà la collaborazione del Music Film Festival di Ferrara e della Ferrara Film Orchestra. Non mancherà una collaborazione avviata con il Copernico indirizzo moda, gli studenti presenteranno proprie creazioni. Rocco Cagnè sarà direttore artistico della serata di Moda per il terzo anno consecutivo. Edoardo Boselli, in rappresentanza del Music Film Festival, ha sottolineato l’importanza del sodalizio con Cna. E’ intervenuta Maria Martin, in rappresentanza della Gioielleria Incanto di Ferrara, new entry di Fashion on The Road.

m. t.