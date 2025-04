Il ’Festival delle parole’. Autori, scrittori e giornalisti protagonisti al Grisù

Interviste e tavoli di confronto per discutere di letteratura e non solo: tutto questo è il ‘Festival delle Parole’, promosso dal Consorzio Factory Grisù, che si terrà dal 10 al 13 aprile per la sua terza edizione. Nella sede del Consorzio, in via Poledrelli 21, si avvicenderanno 26 ospiti fra autori, scrittrici, curatori di festival culturali e giornalisti per discutere delle loro opere, della letteratura contemporanea e del lavoro nel settore della cultura, sconfinando in temi di rilevanza sociale e altri linguaggi creativi quali il design, la musica e la fotografia.

Il festival prende il via giovedì 10 con Adele Ghirri (figlia di Luigi Ghirri, fotografo e autore di ‘Viaggio in Italia’) e Simone Tempia (‘Vita con Lloyd). Venerdì 11 si inizia con l’indipendente ‘OvePossibile Media Group’. Parlano Fernando Coratelli (‘Sul corpo del diavolo’) e Alessandro Zannoni (‘Lo scambio’), poi le autrici emergenti Marta Lamalfa (‘L’isola dove volano le femmine’) e Martina Faedda (‘La vita profonda’) e il graphic designer Riccardo Falcinelli (‘Visus’).

Sabato 12 il programma s’infittisce: il primo talk è con Paola Barbato (‘La torre d’avorio’), seguita da Simone Sciamè e Federico Riccardo della rivista ‘Topsy Kretts’, dalle autrici Nicole Trevisan, Martina Draft e Deborah D’Addetta, dagli autori Stefano Bonazzi e Niccolò Zancan (‘Antologia degli sconfitti’), dalle copywriter Claudia Grande ed Ella Marciello e infine dal dialogo su femminismo e letteratura animato da Giulia Siviero (‘Fare femminismo’), Beatrice Salvioni (‘Malacarne’) e Antonella Lattanzi (‘Cose che non si raccontano’).

L’ultimo giorno di festival vedrà partecipe il club del libro dell’Istituto Carducci che intervisterà Paolo Regina. Seguirà la premiazione dei sei finalisti del concorso letterario ‘Narrativa Edita 2025’, per poi parlare delle opportunità dei festival culturali con Amelia Esposito, Marco Belli, Rebecca Bottoni e Lorenzo Sartori. L’ultimo incontro, che precede l’aperitivo e il concerto di chiusura, sarà con Jacopo De Michelis (‘La montagna nel lago’).

"La gioia più grande è vedere il festival crescere", dichiara il presidente del Consorzio, Alessandro Canella. In effetti la rassegna ha incassato i suoi successi: ha esordito con qualche incontro estivo sotto un gazebo, ricorda il direttore artistico Paolo Panzacchi, mentre quest’anno è stato invitato a fare parte della Rete PYM per la diffusione della letteratura, che ha scelto il tema ‘Chiavi di Volta’ per il 2025.

È indicativo della sempre maggiore importanza dell’evento nella provincia la collaborazione con cinquanta studenti del liceo Carducci nell’ambito del loro PCTO. Numerosi gli sponsor, fra i quali ‘Librerie Coop’, che "esce dagli scaffali del centro commerciale per sostenere un festival che abbraccia la filiera del libro", come dichiara il suo portavoce Matteo Bianchi. "Benché sia dedicato alla letteratura, il festival indaga diversi linguaggi artistici", ricorda il direttore del Consorzio Alessio Papa: la sede ospiterà infatti anche la mostra del fumettista ferrarese Matteo Bonazza.