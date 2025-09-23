Il festival dell’inclusività: "La rivoluzione con lo sport". In memoria di Falchetti

Uno degli eventi più attesi dell’anno, sia per il suo debutto ufficiale in città sia per il vasto e diversificato programma per tutti gli amanti dello sport. Il Ferrara Sport Festival andrà in scena questo weekend e proverà non solo a far conoscere più di 42 discipline sportive ai più curiosi, ma anche a far vincere la candidatura della città come prossima ’Capitale europea per lo sport’. Uno dei fondamenti principali su cui l’assessore Francesco Carità ha voluto sviluppare il festival, è l’inclusività, specialmente per tutti quegli atleti (e non) che praticano discipline sportive paralimpiche.

L’obiettivo è chiaro: raccontare la bellezza e la difficoltà dello sport paralimpico, valorizzando però la sua importanza e la sua presenza. Un’idea efficace che trova la sua realizzazione nel Memorial Falchetti, promosso dall’imprenditore informatico, nonché padre di Fabio, Vanno Falchetti. "Ci tenevamo a valorizzare – ha affermato Carità – lo sport paralimpico in occasione del Memorial, giunto alla sua sesta edizione. Rispetto agli altri anni, si terrà lungo la Darsena e avremo modo di accogliere il ministro dello Sport Andrea Abodi. Sarà un momento molto alto per lo sport nella nostra città: quando si riesce a vedere una cooperazione così forte tra le associazioni sportive locali e l’arrivo di una figura nazionale nella tua città, questo sottolinea come il lavoro svolto in questi mesi sia stato non solo efficace, ma anche gratificante".

Una missione giusta e dal fine nobile, realizzata grazie al contributo prezioso dei due enti principali Cip (Comitato italiano paralimpico) e Casp (Centro avviamento allo sport paralimpico). "Inserirci nel programma del Ferrara Sport Festival – ha spiegato il delegato Cip Ferrara, Giuseppe Francesco Alberti – è stato davvero apprezzato, perché così riusciremo a coinvolgere molte più persone. Negli ultimi anni abbiamo avuto una partecipazione massiccia degli studenti, anche perché è il metodo più utilizzato per sensibilizzare su Falchetti. Quest’anno abbiamo dovuto chiudere i posti a 800 persone poiché non saremo riusciti a mostrare tutte le discipline paralimpiche a un numero più elevato di studenti. Questo non può che darci una soddisfazione enorme".

Da qui le due giornate dedicate proprio ai ragazzi delle scuole medie e superiori: giovedì e venerdì alla Sala Estense, dove peraltro passeranno ospiti del calibro di Giulia Bassini (atleta ferrarese e medaglia di bronzo alle Olimpiadi silenziose), Emanuele Lambertini (medaglia di bronzo nella scherma), i due atleti paracanoisti Federico Mancarella ed Esteban Farias e la vincitrice dei campionati italiani di categoria nel sollevamento pesi Azzurra Bovina. Seppur sia dato per scontato, non tutte le città possono contare sulla presenza di un centro Casp, sottolineato anche da Monica Fiocchi, in rappresentanza del direttore Mauro Borghi: "Siamo riusciti a coinvolgere 21 società sportive per l’iniziativa Falchetti, sottolineando ancora di più quanto lo sforzo del nostro centro sia riconosciuto sul territorio. In più siamo contenti di poter svolgere le attività sulla Darsena e, quindi, davanti al Canoa Club di Ferrara, sede centrale proprio del Casp. Avremo dunque modo di celebrare maggiormente anche uno sport come la canoa, finora solo nominato e mai realmente praticato in un luogo adatto".