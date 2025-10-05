Il festival di Internazionale. Vita e politica in Iran, all’Apollo Cecilia Sala. Oggi gli ultimi eventi

Sale piene, lunghe code per aggiudicarsi un posto agli incontri e file ordinate per accedere agli eventi clou. Il secondo giorno del festival di Internazionale ha riempito il centro con un fiume di persone punteggiato dal giallo della copertina del programma della kermesse dedicata al giornalismo. Oggi è l’ultimo giorno e la carne al fuoco è tante. Numerosi gli incontri in programma e tanti gli ospiti che affronteranno temi che spaziano dalla geopolitica ai diritti, passando per la cultura, lo sport, il femminismo e – perché no – la comicità.

Il programma di oggi inizia alle 10 a palazzo Naselli Crispi con la rassegna stampa internazionale. Sempre alle 10, in piazza Trento Trieste ‘Humans in transit’, incontro con gli operatori di Medici senza frontiere. Alle 10.30 al cinema Apollo spazio al femminismo con ‘Il cuore scoperto’, amore e politica con la giornalista francese Victoire Tuaillon. Alle 11 al Ridotto del Comunale ‘Tra immobilità e speranza’, focus su Etiopia e Sud Sudan. Si parla di diritti alle 11.30 al teatro Comunale con ‘Gli indifferenti’, con Tammam Aloudat, Michiel Hofman e Sara Pantuliano. Stesso orario, nel cortile del Castello, una finestra sulla risata con la scrittrice e conduttrice Serena Dandini e il comico Edoardo Ferrario.

Alle 14 al cinema Apollo toccherà a uno degli ospiti più attesi del festival, la giornalista Cecilia Sala, reduce da una detenzione in un carcere iraniano. L’incontro che la vede protagonista, ‘Sogni persiani’, offre uno sguardo sulla vita quotidiana e le tensioni politiche dell’Iran. Alle 15.30, nel cortile del Castello, di nuovo Serena Dandini con ‘C’era la luna’ mentre alle 16.30 al Comunale si parla di Resistenza, tra nuovi autoritarismi e diseguaglianze. Sul palco la giornalista Luciana Castellina e la regista Astra Taylor.